Mañeru protesta por la zonificación lingüística AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 11/02/2023 18:10 (UTC+1) Última actualización: 11/02/2023 18:11 (UTC+1) Tras el varapalo que ha recibido en el Parlamento Foral, la petición del ayuntamiento de la localidad, de pasar de la zona no vascófona a la zona mixta, denuncian que, entre otras cosas, han tenido que cerrar la escuela y enviar a su hijos a otras localidades para que puedan estudiar en euskera.

Euskaraz irakurri: Euskararen zonifikazioaren kontra protesta egin dute Mañerun

El Ayuntamiento de Mañeru y la iniciativa ciudadana Hordago! se han concentrado este sábado para protestar por la decisión del Parlamento de Navarra de no permitir a esta localidad formar parte de la zona mixta cuando quería "dar un pequeño paso a favor de una lengua minoritaria y minorizada" como el euskera.

La negativa del Parlamento a la petición de Mañeru, una "decisión unánime de la corporación", ha puesto de manifiesto "una vez más que la zonificación del euskera no tiene ni pies ni cabeza, que no responde a ningún criterio sociolingüístico, y que no cumple los objetivos fundamentales que marca la propia Ley del Euskera, aquellos que dicen que los poderes públicos deben proteger la recuperación y el desarrollo del euskera en Navarra", sostiene en el comunicado leído en la concentración.

Y añaden que "la mayoría de los municipios que lindan con Mañeru se encuentran en la zona mixta" y "no hay ningún argumento que pueda explicar que éste no pueda dar ese paso, salvo desde una visión distorsionada de entender Navarra y el euskera".

"Las personas que nos hemos juntado hoy en Mañeru somos euskaldunes, o llevamos a nuestras hijas e hijos al modelo D, o al modelo A, o estamos aprendiendo euskera en la edad adulta, o tenemos intención de aprenderlo, o simplemente, sin ser nada de lo anterior, tenemos al euskera como parte de la naturaleza navarra y, por eso, proclamamos alto y claro que el euskera es idioma de toda Navarra, de Cortes a Bera; Vianatik Gardera; pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera; Montaña, Zona Media, Erribera entera. Y, por tanto, si Mañeru es Navarra, el euskera también es idioma de Mañeru", dicen.

Y añaden que la Ley del Vascuence "dividió Navarra en tres zonas y estableció que los derechos lingüísticos serían unos u otros, o simplemente no serían, dependiendo de la zona de Navarra donde se viviese o se pretendiese ejercitarlos".

"Aquella ley creó una zona denominada "no vascófona" que ya desde su nombre dejaba claro sus "intenciones excluyentes", precisan y agregan que Mañeru "ha dicho que no quiere seguir formando parte de esa exclusión y pide que se respete su palabra, siendo este además un asunto que únicamente atañe a la ciudadanía de Mañeru".

En este sentido el Ayuntamiento y los vecinos de Mañeru afirman que "el euskera es una lengua de toda Navarra, así está legalmente reconocida, y no se le deberían poner trabas a su recuperación y desarrollo".

Por eso afirman que la zonificación es "una de las mayores trabas", lo que requiere "crear las condiciones necesarias para superar esa fragmentación de una vez por todas" y de ahí que tanto el Ayuntamiento como la iniciativa Hordago! animen a trabajar "en pro de la recuperación y desarrollo del euskera".