Política

Entrevista en ETB

Izagirre critica las 'amenazas' contra Bildu en la actual situación

Redacción

27/06/2012

El alcalde de Donostia-San Sebastián ha denunciado "los que están gobernando un país como España, que está a punto de irse a la ruina, se dediquen a estas políticas de coacción".

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha criticado que "los que están gobernando un país como España, que están a punto de que les manden de Europa, que tienen el problemón que tienen, que está a punto de irse a la ruina, se dediquen a estas políticas de coacción y de amenaza continua, les diríamos que se dediquen a lo que se tengan que dedicar", en referencia a la polémica suscitada por la subvencionar un documental sobre cinco presos vascos y que el Ministerio del Interior advirtió que podría conllevar la ilegalización de la coalición Bildu.

En una entrevista concedida al programa 'Egunon Euskadi' de ETB, Izagirre ha afirmado que se ha "sorprendido" por la polémica que ha surgido en torno a esta cuestión.

Preguntado por si le preocupan las consecuencias que puedan tener las cláusulas del caso Sortu, ha indicado que lo que les preocupa es que "han ido 20 años atrás en el proceso". "O sea, que estamos intentando avanzar y que haya una gente que se siente más cómodo en un proceso de no normalización y pacificación, y que parezca pretender que la situación de antes era más correcta", ha indicado.

En esta línea, ha apostado por "avanzar hacia adelante" para buscar "escenarios de convivencia y de no confrontación". "Y ahí, desde luego, no entra esto", ha insistido.

También ha señalado que ha sentido "tristeza" porque después de "tantos meses y años por buscar escenarios de no confrontación, de convivencia, de empatía, de dar ejemplo de que se puede hablar con el adversario político también", vienen "actitudes de este tipo con las que se buscan justamente todo lo contrario: no convivencia, no empatías, confrontación y escenarios que pensábamos que estaban superados".

"Esa es una primera reflexión que hacemos en la que añadimos que nos han sorprendido también el PNV y el PSE-EE, por lo menos en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que se suban al carro, con la justificación de que no ha pasado por la comisión de derechos humanos esa ayuda, cuando en la comisión de derechos humanos jamás se ha aprobado ningún tipo de ayuda de este tipo porque corresponde al delegado correspondiente o al alcalde", ha añadido.