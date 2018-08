Política

Homenaje a las víctimas

El Congreso condena la equiparación política entre víctima y verdugo

Redacción

27/06/2012

El acto de homenaje a las víctimas celebrado en el Congreso de los diputados ha estado marcado por las ausencias de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Amaiur.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha renovado este miércoles la condena "radical y sin paliativos" de cualquier acto terrorista, ensalzamiento de los mismos o intento de "equiparación moral y política entre víctimas y verdugos" en el homenaje a las víctimas celebrado en la Cámara Baja.

Posada dirigía estas palabras en pie al hemiciclo, antes de que la práctica totalidad de los miembros del Gobierno y el resto de los diputados presentes en el Congreso guardaran un minuto de silencio como manifestación de la gratitud a las víctimas del terrorismo.

"Reafirmemos nuestra determinación de vencer al terrorismo de cualquier signo con las armas del Estado de derecho", ha dicho Posada en este homenaje, que ha estado marcado por las ausencias de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Amaiur, que ha convocado otro acto alternativo.

Sí han acudido al Congreso la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua; el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, y representantes de

asociaciones autonómicas de víctimas.

A ellos se ha dirigido el presidente del Congreso para trasladarles el afecto, la cercanía y la comprensión de todos los ciudadanos y destacar su integridad y firmeza, así como el triunfo

de todos los españoles frente a la "grave lacra" que durante años ha empañado la convivencia democrática.

Asimismo, ha tenido un especial recuerdo para los miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, por haber "padecido con especial intensidad la violencia terrorista" y no cejar "en servir a España aún a riesgo de su integridad o su vida".

El acto ha contado con la presencia del consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, entre otros.

La AVT exige que la voz de las víctimas del terrorismo se escuche en el Congreso

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha exigido al Gobierno que permita que en el Congreso "se escuche la voz" de las víctimas del terrorismo y ha afirmado que merecen "por dignidad" que se les dé la palabra a ellos y no "a los proetarras".

"La AVT no va a estar (hoy en el Congreso) hasta que no se escuche la voz de las víctimas y no es un chantaje; simplemente es una petición y creo que nos lo merecemos", ha aseverado la presidenta, que ha criticado que se deje hablar en el Parlamento a deportistas o artistas en el homenaje a la Constitución y se niegue el uso de la palabra a las víctimas del terrorismo.

Concentración por la legalización de Sortu

Entretanto, fuera del Palacio de las Cortes y cerca de la plaza de Neptuno se han concentrado 25 personas, convocadas por el colectivo 'Jóvenes con las víctimas', para reclamar la ilegalización

de Sortu.