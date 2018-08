Política

Homenaje

Una víctima de abuso policial reclama a España que 'pida disculpas'

Redacción

27/06/2012

El Gobierno Vasco ha llevado a cabo el primer homenaje a las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978, con un acto en el que se ha proyectado el documental 'Por quién no doblan las campanas'.

Inés Núñez, una de las víctimas de abusos policiales que ha recibido un reconocimiento por parte del Gobierno Vasco, ha instado al Estado español a realizar un recuerdo similar, porque "pedir disculpas" no va a "desprestigiar a ningún Cuerpo ni institución", sino que "probablemente lo va a fortalecer".



El Gobierno Vasco ha desarrollado hoy en Bilbao el primer homenaje a las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978, con un acto en el que se ha proyectado un resumen del documental de Maite Ibáñez "Por quién no doblan las campanas", que recoge nueve testimonios de personas que sufrieron agresiones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos años, o familiares de personas que fallecieron, por ejemplo, debido a una bala disparada en una manifestación.



El padre de Inés "pasaba con su niña junto a una manifestación" en Bilbao en 1978 y resultó agredido por un policía, por lo que decidió denunciar ese ataque. Pero al finalizar los trámites, los agentes le torturaron hasta causarle la muerte, según cuenta la madre de Inés en el documental.



En el acto de hoy, Inés Núñez ha agradecido, emocionada, la labor del Gobierno Vasco y de los grupos del Parlamento que han posibilitado este acto de reconocimiento y ha opinado que "debería extenderse al resto del Estado Español" ya que fueron precisamente miembros de "las fuerzas del orden que estaban ahí para hacer cumplir la ley quienes la infringieron".



Ha lamentado "tantos años de olvido institucional" y que "nadie les haya pedido disculpas" por un "ejercicio deliberado de violencia para amedrentar a la población", con una "intencionalidad política".



Sin embargo, "tampoco pueden servir para justificar la violencia de ETA, ni para deslegitimar a la Guardia civil o los cuerpos de seguridad en su conjunto", ha opinado.



Ha reclamado que se equiparen las indemnizaciones de las víctimas de abusos policiales con las que disponen colectivos de víctimas y ha confiado en que el de hoy "sea el primer paso" para que su sufrimiento "no quede en el olvido o la impunidad".







Gobierno Vasco



La consejera de Justicia, Idoia Mendia, ha afirmado en su intervención que con este reconocimiento las instituciones llegan "tarde" pero ha destacado el valor del documental para escuchar los testimonios de estas víctimas y ha anunciado que el Gobierno Vasco continuará con este proceso para reparar su sufrimiento y avanzar hacia la convivencia en Euskadi.



El documental cuenta también la historia de un joven que murió tiroteado por agentes que entendieron que enviaba un mensaje a ETA cuando tocaba las campanas, caso que ha dado nombre al documental.