Juntas Generales de Gipuzkoa

Garitano: 'Bildu será un demonio, pero no tiene la culpa de la crisis'

Redacción

28/06/2012

El diputado general de Gipuzkoa ha respondido así ante las críticas recibidas por parte PNV, PSE y PP, quiénes reprochan al Gobierno foral que “no haya tomado medidas contra la crisis”.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha afirmado hoy que "Bildu será un demonio, pero no tiene la culpa de la crisis" que, según ha dicho, se generó mientras gobernaban los socialistas en España.



Garitano ha respondido de esta manera, en una comparecencia en las Juntas Generales, a las críticas de la oposición respecto a la ausencia de un programa económico contra le crisis por parte de la Diputación de Gipuzkoa.



El PSE-EE había pedido la comparecencia de Garitano para que explicase en la cámara las declaraciones que hizo el 24 de mayo antes de acudir a la asamblea de la patronal guipuzcoana Adegi, cuando el diputado general dijo que para luchar contra la crisis había que paralizar todos los proyectos de infraestructuras de Gipuzkoa, como el Tren de Alta Velocidad o el puerto exterior de Pasaia.



Garitano ha afirmado hoy que aquel día no pretendió presentar el programa económico de Bildu, sino que se limitó a expresar "un planteamiento" que apuntaba a la necesidad de "rebajar el gasto del Tren de Alta Velocidad" y emplear esos fondos en fomentar el empleo.



Ha pedido a la portavoz del PSE-EE, Rafaela Romero, que no "mezcle" ese planteamiento con el programa económico del Gobierno foral, lo que "no tiene ni pies ni cabeza".



Ha defendido que el programa de Gobierno de Bildu ya fue presentado en las Juntas Generales y fue debatido por la cámara en un pleno extraordinario.



El diputado general ha insistido en que no ha sido la coalición Bildu la que ha traído "al país a esta situación", sino que la crisis se originó "cuando gobernaba el PSOE", mientras que ahora le toca al PP gestionar la difícil coyuntura.



"Bildu será un demonio, pero no tenemos la culpa de todo esto", ha remarcado.



Los tres principales partidos de la oposición, PNV, PSE-EE y PP, han reprochado a Garitano que no haya puesto en marcha medidas concretas para luchar contra la crisis y fomentar empleo, cuando lleva un año en el Gobierno foral, mientras que la procuradora de Aralar, Rebeka Ubera, ha mostrado su apoyo a las políticas de la Diputación.