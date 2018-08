Política

Polémica en Donostia

La productora del documental sobre presos renuncia a la subvención

Redacción

28/06/2012

Interior advirtió a Bildu de que puede ser ilegalizada por la subvención del documental aprobada por el Ayuntamiento de Donostia.

La productora del documental Ventanas al interior, que narra la "historia humana" de cinco presos, dos de ellos de ETA y sendos de Segi, Egunkaria y Egin, ha renunciado a la subvención de 9.000 euros que le había otorgado el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que gobierna Bildu, para "no perjudicar a terceros".

Los representantes de Zinez Elkartea, Haizea Belza, y el abogado Luix Barinagarrementeria, han anunciado esta decisión en una rueda de prensa en la capital donostiarra, en la que han acusado al Ministerio del Interior de tratar de "coartar la libertad de creación".

Precisamente, Interior amenazó con pedir la ilegalización de Bildu por la subvención.



La productora había solicitado ayudas a otras instituciones, como la Diputación de Gipuzkoa, pero ha aclarado que renunciará a toda ayuda pública para financiar el documental.

Los responsables del filme han afirmado que se trata de un documental que aborda la situación de estos cinco presos desde una perspectiva humana y no mediante un relato "heroico ni satánico", al tiempo que han solicitado a los ciudadanos que hagan aportaciones de dinero.

El Ayuntamiento de Donostia agradece su decisión

El Gobierno municipal de Bildu en Donostia-San Sebastián ha agradecido a la productora Zinez Elkartea que renuncie a la subvención.

En un comunicado, el concejal donostiarra de Derechos Humanos, Axier Jaka, ha señalado que Ventanas al interior pretende "mostrar de una manera abierta y humana una realidad social que a menudo ha permanecido oculta".

Además, ha mostrado su agradecimiento a los directores de esta película que "han renunciado a un dinero importante para no perjudicar a terceros y este es un gesto que les honra". "De hecho, aunque no suponía una parte importante del presupuesto de la película, la decisión no ha debido ser fácil", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado que se utilice este asunto "como cortina de humo para atacar, no sólo a Bildu, sino la propia libertad de expresión y creación de los cineastas implicados en el proyecto, sin ni siquiera conocer el contenido". "Lo que buscan con esto es tapar su ineptitud para gestionar la economía y su ineficacia para salir adelante en esta crisis", ha concluido.



La Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado que su departamento haya abierto una investigación sobre la subvención.

Sin embargo, Torres-Dulce ha asegurado que los fiscales investigan "día a día" los informes policiales que reciben sobre la existencia de posibles indicios delictivos".

"Recibimos constantemente y valoramos los indicios que pudieran darse. Ya lo hemos declarado cuando se nos consultó sobre la legalización de Amaiur en su momento", ha explicado.