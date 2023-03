Política 1-O Clara Ponsatí, detenida tras regresar a Cataluña EITB Media Publicado: 28/03/2023 18:21 (UTC+2) Última actualización: 28/03/2023 18:41 (UTC+2) Un mosso d'esquadra de paisano ha detenido a las 18:07 horas a la exconsellera en la plaza de la Catedral de Barcelona después de la rueda de prensa que ha realizado en el Colegio de Periodistas de Barcelona, pese a que ella se ha identificado como eurodiputada y ha dicho que tiene inmunidad. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Clara Ponsatí enseña su acreditación de eurodiputada de Junts en el momento del arresto. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Clara Ponsati atxilotu dute Kataluniara itzuli ondoren

Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en las calles de Barcelona a la exconsellera de Enseñanza y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, a raíz de la orden de arresto que el Tribunal Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O.

Concretamente, un mosso d'esquadra de paisano ha detenido a las 18:07 horas a la exconsellera en la plaza de la Catedral de Barcelona después de la rueda de prensa que ha realizado en el Colegio de Periodistas de Barcelona, pese a que ella se ha identificado como eurodiputada y ha dicho que tiene inmunidad.

Después de la rueda de prensa, Ponsatí ha salido de la sede del Colegi de Periodistes vitoreada por una veintena de personas con esteladas y ha empezado un recorrido hacia el Born pasando por plaza Cataluña y la avenida del Portal de l'Àngel junto al abogado Gonzalo Boye.

Al llegar a la plaza de la catedral, un mosso de paisano se ha acercado a ella y le ha pedido que la acompañara hacia un coche policial sin logotipar, a lo que Ponsatí le ha contestado mostrándole su acreditación como eurodiputada y diciéndole que tiene inmunidad. El agente le ha pedido reiteradamente que le acompañara hasta el vehículo y, finalmente, Ponsatí ha accedido.

Después de cinco años en Bélgica y Escocia, Ponsatí ha decidido regresar a Cataluña una vez el Supremo le retiró la acusación de sedición por la que inicialmente fue procesada -delito que a diferencia del de desobediencia sí acarrea penas de cárcel-, a raíz de las reformas penales impulsadas por el Gobierno.

Ponsatí ha afirmado que ha regresado no para hacer "ningún pacto con el Estado", sino para "denunciar la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes y para "plantar cara". "Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, sólo en España no se me reconoce", ha asegurado Ponsatí en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas Cataluña, en Barcelona, en la que ha asegurado que continuará ejerciendo como eurodiputada.