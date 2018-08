Política

En Navarra

Posturas enfrentadas entre EA y PSN

Redacción

03/07/2012

Mientras EA cree que "estamos a las puertas de un cambio de ciclo histórico”, el PSN apuesta por no presentar una moción de censura contra sus ex socios.

Roto ya el gobierno de coalición en Navarra, las posturas entre partidos se enfrentan ante el nuevo escenario abierto.

Por una parte, el secretario territorial de EA en Navarra, Maiorga Ramírez, afirma que la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Navarra "va a ser indeludible" y ha asegurado que "el fracaso del Gobierno UPN-PSN está haciendo que Barcina tome decisiones en barrena".



Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura con la suma de los partidos de la oposición, Maiorga Ramírez ha indicado que "en estos momentos el PSN no tiene ninguna credibilidad”, por lo que pide un adelanto electoral, ya que "estamos a las puertas de un cambio de ciclo histórico en Navarra”

Sin moción de censura



Por otra parte, El PSN asegura que "no va a apoyar externamente al Gobierno en minoría de UPN, va a ejercer una oposición útil y rigurosa desde el Parlamento", según el portavoz socialista, Juan José Lizarbe, pero ha insistido en que "en estos momentos" han decidido no utilizar la vía de la moción de censura.

No obstante y tras recalcar que han decidido no utilizar esa vía, ha señalado que, pese a lo que sostiene a UPN, el problema para nopresentar esta moción no es que los grupos de la oposición no se pongan de acuerdo en designar a un candidato.

En una tarde



Al respecto ha señalado que "lo del candidato es una cuestiónmenor, en una tarde está arreglado", ha apuntado.