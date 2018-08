Política

En Bilbao

Urgell llama a 'las gentes de la cultura' a deslegitimar la violencia

Redacción

07/07/2012

La Consejera de Cultura ha pedido a prestigiosos pensadores mundiales que "nos ayuden a implicar a la ciudadanía vasca en el fomento del diálogo, la memoria, la convivencia, la paz y la libertad".

La consejera de Cultura del Gobierno vasco, Blanca Urgell, ha hecho un llamamiento este sábado en Bilbao a "las gentes de la cultura" a deslegitimar la violencia como "método para alcanzar cualquier objetivo".

La consejera ha realizado estas afirmación durante su intervención en la presentación de la tercera jornada del encuentro 'Ideas para cambiar el mundo', donde ha estado acompañada por el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Zygmunt Bauman, el coproductor ejecutivo de películas como Gangs of New York y Cold Mountain, Colin Vaines, el director del movimiento urbano Cittaslow Internacional, Pier Giorgio Oliveti, y por la presentadora del programa Democracy Now!, Amy Goodman.

La consejera de Cultura ha afirmado que "en este escenario de ausencia de la violencia que se vive en el País Vasco" se están impulsando actividades culturales como el Encuentro Internacional de Intelectuales, para que, "con la colaboración de estos prestigiosos pensadores mundiales, nos ayuden a implicar a la ciudadanía vasca en el fomento del diálogo, la memoria, la convivencia, la paz y la libertad".