Política

Comunicado de ETA

Euskadi y Navarra no ven 'ninguna novedad' en el comunicado de ETA

Redacción

09/07/2012

Los gobiernos vasco y navarro no entran a valorar el último comunicado de ETA, porque creen que es un "intento de entrar en el debate público".

El Gobierno Vasco no ve "ninguna novedad" en el comunicado difundido hoy por ETA y sólo cree que es "un intento de entrar en el debate público".



Fuentes de la Lehendakaritza no han querido entrar a analizar en detalle el contenido de este comunicado y han señalado que en este texto no hay "ninguna novedad" y sólo es un intento de "entrar en el debate público" sobre la situación política, por lo que prefiere no comentarlo para "no contribuir a hacerle publicidad".



En la misma línea se ha pronunciado el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, quien ha asegurado que no quiere ayudar a "amplificar comunicados de la banda terrorista que lo único que persiguen es conseguir publicidad".

Por su parte, el Gobierno de Navarra considera que el comunicado no aporta nada nuevo y opina que "solo el hecho de que ETA siga hablando es una mala noticia porque significa que todavía apuesta por seguir existiendo".



"Lo único que se espera de ETA es que desaparezca de la vida de todos los ciudadanos cuanto antes para poder recuperar la gloria y la dignidad de todas las víctimas del terrorismo, que es la obligación que tiene todo gobierno democrático ante una banda terrorista y sus víctimas", ha afirmado.