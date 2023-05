Ortuzar: "No estaremos en la coalición PP-Vox, pero para apoyar a Sánchez tendrá que cambiar muchas cosas"

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

Tras destacar que el PNV ha sido el socio más "leal y estable" que ha tenido Sánchez, ha admitido que es muy difícil dar una oportunidad al líder del PP Alberto Nuñez Feijóo, "porque no conocemos al auténtico".

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

publicado: 30/05/2023 09:52 (UTC+2)

última actualización: 30/05/2023 11:22 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Ortuzar: "Ez gara PP-Vox koaliziora batuko, baina Sanchezek gauzak aldatu beharko ditu gure babesa lortzeko"

El presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, se ha pronunciado este martes sobre el adelanto electoral anunciado ayer por Pedro Sánchez, en una entrevista ofrecida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi. A la pregunta de si prefiere a Feijóo o a Sánchez, ha respondido contundente: "Al que cumpla su palabra", aunque, ha matizado, "el PNV no estará en la coalición PP-Vox, pero para estar en la del actual presidente español, este va a tener que cambiar muchas cosas".

Tras destacar que han sido los socios más leales y estables que ha tenido Sánchez, ha admitido que es muy difícil dar una oportunidad al líder del PP Alberto Nuñez Feijóo, "porque no conocemos al auténtico". "Sánchez nos ha utilizado a todos, incluido a su partido, y ha cumplido muy poco de lo que había prometido. Va a tener que hacer una cura de humildad y de empatía con los socios. Con cualquiera que hables te dirá que se ha sentido maltratado", ha indicado.

Ante la posibilidad de que Aitor Esteban repita su candidatura como cabeza de lista por Bizkaia, ha dicho que es un "gran valor": "No es pasión de militante o amigo, es uno de los parlamentarios más reputados de todo el Estado, es una garantía para Euskadi".

Dejando a un lado las elecciones generales y centrándose en los resultados del pasado domingo, Ortuzar no se ha mostrado de acuerdo con las declaraciones de Arnaldo Otegi, quien dijo que se ha abierto un nuevo ciclo en la política vasca. "A día de hoy no veo un cambio de ciclo. Ha habido votantes del PNV que se han quedado en casa, pero no han votado a otro partido. Para que llegue un cambio de ciclo tendrían que haber votado masivamente a otro partido", ha señalado.

A pesar de ser consciente de que lo del domingo fue un "varapalo" para los jeltzales, ha recordado que han ganado las elecciones. "Hay un cúmulo de factores que nos han afectado, no hay una única razón", ha añadido.

Sobre posibles pactos ha adelantado que aspiran a "reeditar" los acuerdos actuales, aunque "atendiendo a las realidades de cada territorio o localidad". En consecuencia, el presidente del EBB ha respondido a Otegi que también ellos dejen gobernar a la lista más votada. "Qué está reclamando él que hagamos en Pamplona? No se puede pedir una cosa a los demás y hacer ellos otra", ha concluido.