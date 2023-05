Política -

Preguntado por los pactos postelectorales, el coordinador de EH Bildu ha insistido en que la coalición siempre priorizará los intereses de la ciudadanía. "Esto no es un intercambio de cromos. Tenemos unos principios y unos valores que mantendremos ante todo", ha dicho.

IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA

publicado: 30/05/2023 10:04 (UTC+2)

última actualización: 30/05/2023 10:53 (UTC+2)

Al igual que el resto de los partidos, en plena resaca electoral, EH Bildu también ha activado su maquinaria de cara a los posibles pactos para la configuración de diferentes gobiernos en ayuntamientos e instituciones forales y el coordinador general de la coalición de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, espera que en estas negociaciones las decisiones se tomen "de forma pausada en un espacio de reflexión".

Entrevistado en Euskadi Irratia, Otegi ha subrayado que la voluntad popular expresada el pasado domingo en las urnas debe ser respetada, "quien no lo haga", ha dicho, "no hará un buen negocio". "¿Quién debe liderar el Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona? Pues, Chivite y Asiron. Hay que hacerlo con total naturalidad. Si no es así, alguien tendrá que dar explicaciones a la ciudadanía ", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que en el caso de Gipuzkoa también la voluntad popular "es muy clara" y ha insistido en que la candidata jeltzale Eider Mendoza necesitaría el apoyo del PP para ser diputada general, un apoyo, que según Otegi, "sería a cambio de algo". "¿Cómo vendes ese escenario a la ciudadanía guipuzcoana? Quiero recordar que EH Bildu posibilitó que Urtaran fuera alcalde, siendo el PNV tercera fuerza, para impedir una alcaldía del PP", ha apuntado.

Sea cual sea el escenario, ha afirmado que EH Bildu "siempre priorizará los principios y valores de la coalición" y que, más allá de la pugna entre partidos, se tomarán decisiones que no "perjudiquen a la gente". Así, ha explicado que cuando han entrado en ese juego político ha sido para poner "alcaldes abertzales e independentistas".

Aboga por buscar espacios "comunes y conformar gobiernos plurales" desde la izquierda y el nacionalismo. "Creemos que EH Bildu puede ser núcleo para unir políticas nacionalistas y de izquierdas", ha añadido.

Por último, de cara a las elecciones generales del 23 de julio, Otegi se ha mostrado convencido de que la llegada del poder de la derecha supondrá un "retroceso importante" en muchos aspectos y ha llamado a reflexionar sobre el "asalto represivo" que ello puede suponer.