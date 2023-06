EH Bildu habla de "primer contacto" y el PSN dice que "no hay nada más que hablar" en Navarra

Política -

RONDA DE NEGOCIACIONES

La coalición abertzale considera que continuarán hablando en los próximos días para que "la mayoría esté reflejada", pero los socialistas sostienen que "no van a negociar ningún gobierno con ellos".

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 13/06/2023 16:35 (UTC+2)

última actualización: 13/06/2023 17:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EH Bilduk "lehen hartu-emana" izan dela adierazi du, baina PSNk dio ez dagoela "ezer gehiago hitz egiteko"

El PSN y EH Bildu han mantenido este martes una reunión para negociar la posible formación de un gobierno progresista en las instituciones de la Comunidad Foral. En palabras de la coalición abertzale, se trata de "un primer contacto" entre ambas partes, mientras que los socialistas han señalado que "no hay nada más que hablar".

El Parlamento de Navarra ha sido la sede de una reunión en la que han participado los socialistas María Chivite, Ramón Alzórriz y Jorge Aguirre, así como los miembros de EH Bildu Laura Aznal, Adolfo Araiz y Miren Zabaleta. Este primer encuentro, ha durado algo menos de una hora.

Alzórriz ha explicado ante los medios de comunicación que han sido "claros y taxativos" al explicar en la reunión que negociarán con sus actuales socios de Geroa Bai y Contigo Navarra, y que no negociarán con EH Bildu su abstención.

EH Bildu sigue siendo "determinante"

Por su parte, Laura Aznal, candidata de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, ha recalcado que su coalición sigue siendo "determinante" para conformar mayorías y "mucho más viendo los resultados de las últimas elecciones".

Aznal ha valorado el encuentro como una "primera toma de contacto". "Vamos a seguir hablando, estamos de acuerdo en que queremos mayorías progresistas. Dadas las fechas en las que estamos, van a ser necesarias más reuniones. Estos últimos cuatro días hemos hablado de muchos temas, tendremos que seguir hablando", ha declarado.

La coalición abertzale considera que esta legislatura que comienza tiene que "abrirse una fase en la que la derecha no marque el ritmo de las políticas. Nuestro compromiso es indiscutible".

"Nuestra predisposición para hablar y para negociar. Del mismo modo que le corresponde a María Chivite liderar el Gobierno de Navarra, le corresponde a Joseba Asiron liderar el Ayuntamiento de Pamplona. Va a ser necesario actuar con ambición", ha explicado sobre la conformación del Ayuntamiento de la capital.

Sobre la conformación de la Mesa del Parlamento, EH Bildu tiene claro que debe reflejar la mayoría progresista de Navarra y que la presencia de la formación abertzale quede garantizada, "que así va a ser". "Estamos de acuerdo (con el PSN) y en los próximos días hablaremos de votaciones concretas, no nos preocupa qué puesto o sillón, sino que la mayoría esté reflejada", ha dicho.

PSN se aleja de EH Bildu

Alzórriz ha comparecido después de Aznal y ha trasladado una versión muy diferente. "No vamos a negociar ningún gobierno con ellos y no van a entrar. Así nos hemos presentado a las elecciones y así nos ha votado la ciudadanía", ha dicho, aunque ha hecho balance "positivo de lo que ha sido la legislatura".

"Ya hemos dicho lo que teníamos que decir. Somos muy claros, queremos un gobierno liderado por María Chivite, con nuestros actuales socios y sin presencia de EH Bildu", ha añadido.

Sobre el Ayuntamiento de Pamplona, EH Bildu no ha condicionado su apoyo dependiendo de lo que ocurra en la capital, pero sí que han puesto este asunto encima de la mesa. "Nos han preguntado y hemos sido igual de claros. No vamos a votar ni a Asiron ni a Ibarrola. Vamos a trabajar en abrir una nueva vía incluso asumiendo que la candidata no sea Elma Saiz y que sea Koldo Martínez. Asumimos esa vía y vamos a trabajar hasta el último día".

Para la Mesa del Parlamento, que se constituirá el viernes, Alzórriz ha negado que vayan a hablar con los abertzales: "Hemos llegado a un acuerdo con nuestros socios y con ellos vamos a votar".