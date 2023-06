PNV y PSE-EE plantean que EH Bildu presida las Juntas de Gipuzkoa con presencia del resto de grupos en la Mesa

Política -

Juntas Generales de Gipuzkoa

La propuesta se ha oficializado tras acreditarse los junteros jeltzales, socialistas y populares. Acreditado un tercio de la Cámara, se iniciarán los trámites para la constitución de las Juntas y la posterior elección de la diputada general.

E.G. | EITB Media

publicado: 15/06/2023 12:40 (UTC+2)

última actualización: 15/06/2023 13:48 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EAJk eta PSE-EEk proposatu dute EH Bilduk gidatzea Gipuzkoako Batzar Nagusiak eta Mahaian talde guztiak egotea

PNV y PSE-EE han trasladado a todos los grupos junteros una propuesta para la elección de la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa que conllevaría que la presidencia fuera para EH Bildu (22 escaños), la vicepresidencia primera para el PNV (17), la segunda para el PSE-EE (7), la secretaría primera para el PP (3) y la segunda para Elkarrekin Podemos (2).

La propuesta, que consiste en elegir los cinco puestos en orden de mayor a menor según los resultados del 28M, fue trasladada a los grupos ayer, aunque ha sido oficializada esta mañana tras acreditarse los 17 junteros del PNV. Los representantes del PP también ha acudido a las Juntas para recoger sus acreditaciones, algo que también realizará durante la mañana el PSE-EE.

Así, una vez superado el tercio de los miembros de la Cámara foral acreditados, se abre el plazo para que el presidente de la Comisión Permanente, Xabier Ezeizabarrena, convoque el Pleno de Constitución de las Juntas Generales y elección de la Mesa. Las Juntas Generales de Gipuzkoa son las únicas sin fecha para su constitución, ya que ya se sabe que los plenos de Álava y Gipuzkoa se celebrarán los próximos 19 y 22 de junio.

La portavoz del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, ha explicado que se trata de una propuesta "lógica y natural", en la que "basta con que cada grupo se vote a sí mismo". "Solo se requiere un poco de voluntad política y un acuerdo entre las cinco fuerzas", ha sostenido. Según ha dicho, están a la espera de respuesta de los grupos.

Por último, cara a la Diputación foral, ha señalado que las delegaciones de jerltzales y socialistas están negociando el acuerdo político que desarrollará el programa de Gobierno, que "será la base del discurso de investidura de Eider Mendoza", ha concluido.

PP sigue reclamando la cartera de Deportes a cambio de sus votos al PNV

Al igual que los junteros jeltzales, los tres procuradores electos del PP han acudido hoy a las Juntas para recoger sus acreditaciones. En declaraciones a los medios, el cabeza de lista, Mikel Lezama ha subrayado que quieren actuar "con responsabilidad y votar a la candidata jeltzale Eider Mendoza, pero que ésta debe de ser mutua, no solo de una parte". Lezama ha insistido en que siguen pidiendo la cartera de Deportes a cambio de su apoyo. "Veremos, no hay ningún guion escrito", ha dicho para añadir que, "a parte de algún whatsapp, no ha habido conversaciones relevantes".

Sobre la propuesta de PNV y PSE-EE del reparto de puestos de la Mesa, Lezama ha considerado que es "justa y equilibrada", ya que, según ha manifestado, "si estamos todos será bueno para todos y para Gipuzkoa".