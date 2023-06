Chivite traslada al presidente del Parlamento su "firme voluntad" de presentarse a la investidura

Política -

ronda de contactos

La cabeza de lista del PSN ha reconocido que “hoy no es el momento” porque todavía no hay un acuerdo con Geroa Bai y Contigo-Zurekin con los que negocian, pero sí ha avanzado su “voluntad clara” de presentar su candidatura a la presidencia de Navarra.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 28/06/2023 13:33 (UTC+2)

última actualización: 28/06/2023 13:33 (UTC+2)

La presidenta del Gobierno Foral en funciones y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha trasladado este miércoles al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, su "firme voluntad" de presentarse a una investidura para ser presidenta del Ejecutivo, aunque ha reconocido que "hoy no es el momento" porque todavía no hay un acuerdo con Geroa Bai y Contigo-Zurekin con los que negocian.

Así lo ha manifestado Chivite a los medios de comunicación tras reunirse, acompañada por el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, con el presidente del Parlamento, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos con los partidos políticos para decidir si se propone un debate de investidura. La candidata socialista ha indicado que su voluntad es presentar la candidatura "cuando se den las condiciones para hacerlo" y ha afirmado que se está "empeñando" en tener "más votos a favor que en contra".

Sobre la necesidad de conseguir la abstención de EH Bildu en un proceso de investidura, Chivite ha señalado que "estamos centrados en conseguir un acuerdo de gobierno, en el programa, y a EH Bildu le hemos trasladado que no queremos un acuerdo de gobierno con ellos". "Está todo dicho", ha afirmado, para insistir en que "el proceso de investidura será cuando haya más votos a favor que en contra, en ello estoy centrada".

En este sentido, la candidata socialista ha manifestado que "nos estamos empeñando en conseguir los 21 votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra". "Yo me voy a asegurar que tengo más votos a favor que la primera fuerza política de esta Comunidad que no los tiene y ni siquiera se ha esforzado en reunirse con el resto de formaciones para conseguirlos", ha dicho, para afirmar que "si no tiene peso, fuerza ni suma escaños, que no impida que la legislatura comience".