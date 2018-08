Política

En el Congreso

El PP amonesta por escrito a Andrea Fabra por su 'Que se jodan'

Redacción

17/07/2012

Alfonso Alonso (PP) cree que el comportamiento de Fabra fue "completamente impropio" y afeca a la "dignidad" de la cámara.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado hoy que su grupo parlamentario ha sancionado con una "amonestación por escrito" a su diputada Andrea Fabra, quien exclamó "Qué se jodaní" en el pleno del Congreso en el que presidente del Gobierno anunció el última paquete de recortes.



En rueda de prensa en el Congreso, Alonso ha señalado que se ha hecho a la diputada un "apercibimiento y una amonestación escrita" desde el convencimiento de que ese tipo de conductas son "completamente impropias" y afectan al "decoro y dignidad" de la Cámara.



Tras explicar que no hay precedentes de sanciones por actitudes similares en el pleno, ha explicado que la amonestación no lleva aparejada multa: "creo que es un correctivo suficientemente duro para la diputada", ha señalado.



"Entiendo que no será fácil para ella, pero es nuestro deber corregir estas conductas y estoy seguro de que no volverá a ocurrir en las filas del PP", ha reiterado Alonso, quien no ha querido aventurar si Fabra pedirá públicamente disculpas en el pleno alegando que todos los parlamentarios son mayores de edad y deben tomar sus propias decisiones.



A su juicio, la actitud del PSOE en este caso ha sido "inquisitorial", ya que ha pedido la suspensión de la diputada durante un mes al estimar que su expresión, pronunciada cuando Mariano Rajoy anunciaba el recorte en las prestaciones por desempleo, iba dirigida a los parados, aunque Fabra sostiene que estaba destinada a la bancada socialista.







Posada también la ha amonestado



Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha revelado que esta mañana ha convocado a la diputada del PP en su despacho oficial, que la ha amonestado verbalmente por su "conducta totalmente inadecuada" en el pleno de la semana pasada y que ella le ha entregado un escrito en el que pide perdón.



"Espero y deseo que hechos como este, que dañan objetivamente el prestigio de la Cámara no vuelvan a producirse en el futuro", ha proclamado Posada.