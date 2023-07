Un 16 % de las personas encuestadas en la CAV y Navarra no sabe a quién votará

Política -

En la CAV EH Bildu es el partido que más crece, al atraer votantes de Unidas Podemos, del PNV y abstencionistas. Los indecisos se concentran en el bloque de izquierda estatal (PSOE-Sumar). En Navarra, EH Bildu duplicaría resultados en zonas vascófonas, y la mayoría de votantes de NA+ apoyan al PP.

Euskaraz irakurri: EAEn eta Nafarroan inkestatutakoen % 16k ez daki nori emango dion botoa

A una semana de las Elecciones Generales del 23 de julio, EH Bildu es la primera fuerza política en Euskadi en intención directo de voto (21 %), superando así al PNV (18 %), que se coloca como segunda fuerza política, según se desprende del último EiTB Focus sobre intención de voto y del informe. Asimismo, reina la duda entre quienes no han expresado su intención de voto directamente, ya que un 16 % ha respondido que no sabe a quién votará.

Documento: Informe completo de Euskadi

Documento: Informe completo de Navarra

PSE-EE sería la tercera fuerza con el 10,8 % de voto directo. Sin embargo hay un 12 % de los encuestados que no ha contestado, un 16 % no sabe a quién votará y un 11 % afirma que no irá a votar.

El votante de EH Bildu es quien más probabilidades tiene de ir a votar, seguido de Sumar, del PP, del EAJ/PNV y del PSOE.

Del mismo modo, la encuesta muestra que hay más mujeres que hombres entre los indecisos, mientras que son mayoría los hombres que optan por la abstención. Por edades, PNV y PSE-EE son los que tienen un electorado más envejecido y EH Bildu sigue siendo el partido con más éxito entre las personas jóvenes.

Los votantes de EH Bildu son los que creen en mayor medida (51 %) que los partidos vascos serán más influyentes en Madrid durante la próxima legislatura. Mientras los jeltzales no son tan optimistas (34 %) y la mayoría de las personas encuestadas cree que los partidos vascos no aumentarán su influencia en el Congreso.

El PSN ganaría en Navarra

En Navarra, el PSN es la primera fuerza (20,3 %) en intención directa de voto, seguida del PP (17,8 %) y de EH Bildu (13,4 %) (hasta un 29 % en zonas vascófonas).

Además, cabe destacar que el PSN y el PP son los que más mujeres votantes concentran, y junto con UPN, concentran al votante de más edad; mientras que EH Bildu y Sumar son los partidos con un voto mayoritario entre jóvenes y hombres.

Las transferencias de votos entre partidos más significativas se dan dentro de los bloques. En la derecha, la antigua Navarra Suma, a diferencia de en las elecciones autonómicas en las que transfería la mayoría de su electorado a UPN, en las generales esta transferencia se produce para el PP. El 44 % de los votantes de Navarra Suma en 2019 elegirán a los populares y el 20 % a UPN, aunque hay muchos indecisos entre los antiguos votantes de la coalición. En el espacio de la izquierda, los votantes de Unidas Podemos en 2019 elegirán mayoritariamente a Sumar (43 %), mientras que el 22 % están indecisos.

EH Bildu sigue teniendo el partido con votantes más fieles. El 81 % de los que votaron a la coalición en 2019 lo volverán a hacer en 2023. En el caso de Geroa Bai, solo el 28 % de los votantes de 2019 repetirá (en elecciones forales la tasa de fidelidad fue del 70 %).

Respecto a la opinión sobre la influencia de los partidos navarros en Madrid, solamente el 23 % cree que los partidos serán más influyentes en la próxima legislatura. El porcentaje crece en aquellos de ámbito autonómico (Geroa Bai, EH Bildu y UPN). Los votantes de Sumar en Navarra son los menos optimistas sobre la capacidad de influencia.

Metodología

2400 personas con derecho a voto residentes en la CAV (800 en cada territorio histórico) han sido entrevistadas para confeccionar la edición especial de EITB Focus sobre las elecciones generales del 23 de julio. En Navarra, las personas participantes han sido 915 (300 de ellas en Pamplona). En ambas comunidades, el trabajo de campo se realizó telefónicamente del 28 de junio al 11 de julio.