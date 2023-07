Las transferencias y las medidas económicas encienden el debate electoral de los candidatos vascos

Política -

23J

Los candidatos al Congreso Aitor Esteban (EAJ/PNV), Patxi López (PSE-EE), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Lander Martínez (Sumar) y Javier de Andrés (PP) han planteado sus propuestas en un espacio televisivo que ha tenido aproximadamente una hora de duración.

publicado: 17/07/2023 22:55 (UTC+2)

última actualización: 17/07/2023 21:34 (UTC+2)

Con la vista puesta en las elecciones a las Cortes de España de este próximo domingo 23 de julio, los partidos políticos que obtuvieron representación en los comicios de hace cuatro años en la Comunidad Autónoma de Euskadi han explicado y debatido sus propuestas en el "Debate", emitido en ETB-2, Radio Euskadi, eitb.eus y en ETB-4 con lengua de signos.

Aitor Esteban, candidato al Congreso de los Diputados de EAJ/PNV por Bizkaia; Patxi López, candidato del PSE-EE por Bizkaia; Mertxe Aizpurua, candidata de EH Bildu por Gipuzkoa; Lander Martínez, candidato de Sumar por Bizkaia, y Javier de Andrés, candidato del PP por Álava, han sido los candidatos que han defendido sus ideas en un programa conducido por Xabier Ormazabal.

El debate se ha estructurado en tres principales bloques: la agenda vasca, la economía y los pactos post electorales. Al inicio de cada bloque, cada candidato ha expuesto la propuesta de su partido en 30 segundos y acto seguido han intercambiado opiniones. Como ya es costumbre, han terminado con "el minuto de oro" para pedir el voto a la ciudadanía. Las mayores discrepancias han surgido en torno a las competencias transferidas a las instituciones vascas y las medidas económicas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez esta última legislatura.

La agenda vasca

El candidato del PNV ha sido el encargado de abrir el bloque sobre la agenda vasca. En su intervención, ha prometido "defender el autogobierno, impulsar la economía, proteger nuestra industria y defender todas las leyes relacionadas con los derechos humanos y libertades".

López ha defendido que a los ciudadanos y a las ciudadanas vascas "les ha venido muy bien que haya un Gobierno progresista en Madrid". Ha afirmado que la agenda vasca es subir "las pensiones de los 380 000 jubilados de Euskadi", aumentar "más de un 46 %" el salario mínimo o que "hayan aumentado un 138 %" los contratos indefinidos, "gracias a la reforma laboral".

La agenda vasca que defenderá en Madrid EH Bildu se organiza en dos vías, según Aizpurua. Por una parte, está "la agenda social vasca, la que responde a las preocupaciones de la gente y da solución a sus problemas"; y por la otra, "la defensa del autogobierno, como una herramienta para poder vivir mejor". Ha asegurado que estos años han conseguido "muchos e importantes logros" en ambas líneas.

El candidato de Sumar entiende la agenda vasca "como todo aquello que pueda mejorar la vida de vascos y vascas", como "la vivienda, la política industrial desde la sostenibilidad o promover empleos de industria verde". Ha finalizado su intervención preguntando: "¿qué posibilidad tiene la agenda vasca si el señor Abascal es vicepresidente?".

Para el Partido Popular "hay que hacer una agenda vasca que se comprometa con las necesidades de Euskadi". En su opinión, los acuerdos obtenidos por el resto de los partidos en la última legislatura han llevado a "12 400 empleos perdidos en la industria vasca y 2 400 autónomos menos en Euskadi".

En el debate de este bloque, las mayores discrepancias han surgido en torno a las competencias transferidas a las instituciones vascas: López y Esteban han defendido, cada uno por su parte, que sus partidos han sido los artífices de dichas transferencias. El socialista ha recalcado que se han conseguido "11 transferencias", frente a "ninguna" conseguida "durante los Gobiernos de Rajoy", mientras que el representante jeltzale ha reprochado a los socialistas no haber cumplido "el calendario que pusieron ellos mismos".

Aizpurua ha defendido que "las competencias no son un fin en sí mismo, sino un medio" y que, después, "hay que trabajarlas bien". En este sentido, ha puesto como ejemplo "el deterioro" de Osakidetza.

Martínez le ha reprochado al PNV que "cuando ha habido posibilidad de mejorar" lo que ya estaba transferido, poniendo como ejemplo la Ley de Vivienda, "han decidido votar en contra".

Economía: ¿qué modelo económico impulsar?

López ha sido el encargado de abrir el bloque de economía. En sus palabras, el Gobierno de Sánchez "ha conseguido demostrar" que, para enfrentarse a las situaciones provocadas por las últimas crisis, "no hace falta abandonar a nadie". En contraposición, ha acusado al PP de haber "rescatado a los bancos y abandonado a los ciudadanos" en la crisis de 2008.

En palabras de la candidata de EH Bildu, "hablar de economía es hablar de bienestar de las personas y las familias". Ha defendido establecer "impuestos para los que más tienen y un escudo social que proteja a los que más lo necesitan". En sus intervenciones, se ha comprometido a impulsar el tejido industrial y económico de Euskadi ayudando a las pymes, para lo que ha pedido una ley de industria y una ley de economía social.

Martínez ha defendido la gestión de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y destacado el aumento del salario mínimo. No obstante, asegura que no se conforman; "hay que aumentar el poder adquisitivo y limitar el aumento de las hipotecas y los precios" ha dicho.

En opinión del candidato popular, hay que cambiar el modelo de economía y defiende "llevar de nuevo el punto de enfoque a la inversión".

Finalmente, Esteban ha recalcado que estos años el PNV ha negociado "la renovación del Concierto Económico y el Cupo para asegurar "los fondos suficientes para llevar adelante los servicios públicos y ayudar a las empresas". Asimismo, ha denunciado la burocracia de los fondos Next y ha pedido que se gestionen desde las autonomías.

A continuación, las medidas que se han aprobado en la última legislatura han encendido el debate, principalmente, entre López, Martínez y De Andrés.

El candidato popular ha asegurado que "los trabajadores han perdido un 6 % de poder adquisitivo" estos últimos años y ha acusado a los partidos que han formado Gobierno de desconocer la situación de los autónomos: "les han cargado con más cotizaciones sociales, más impuestos y trabas burocráticas".

La respuesta de Martínez ha sido que "el Gobierno Rajoy aumentó la deuda un 63 %, mientras que el gobierno progresista lo ha aumentado en un 18 %". Ha pedido que se comparen las crisis de 2008 y las ocurridas tras la pandemia para comprobar "cuál ha sido el resultado para los trabajadores y las trabajadoras en ambos casos".

Por su parte, López ha reiterado que durante los gobiernos del Partido Popular "se recortó en todas las prestaciones, debilitando el estado de bienestar". "Subvencionan lo privado para cargarse lo público" ha dicho. Asimismo, ha querido recordarle a De Andrés que España es "el primer país en bajar la inflación del 2 %" y que "no se puede negar" que es la "economía que más crece".

Acuerdos y coaliciones

La primera en tomar la palabra en este bloque ha sido la candidata de EH Bildu. Ha sido rotunda al afirmar que "la ciudadanía vasca no quiere gobiernos de derechas" y promete que, si de ellos depende, "las derechas españolas no van a alcanzar ningún gobierno".

El candidato de Sumar opina que estas elecciones "van de dos bloques". Según su visión, las opciones posibles son que "PP y VOX lleguen a formar gobierno" o "un gobierno progresista con Yolanda Díaz dentro". Anima a los indecisos a salir de casa, para impulsar "los cambios que trajeron sacar a la corrupción de las instituciones y mejorar el salario mínimo interprofesional".

Entre tanto, De Andrés también ve dos bloquen estas elecciones. Asegura que PNV, PSOE, EH Bildu y Sumar "forman un bloque tiene un solo candidato, el señor Sánchez. Pero hay otra opción, la de Feijoó". En su opinión, "lo que necesita Euskadi que no es más gasto público, más deuda y más compromisos clientelares". Tras escuchar las acusaciones del resto manifestando que el PP "ha normalizado a VOX", De Andrés ha respondido que "lo inmoral es lo que ha hecho el PSOE, pactar con EH Bildu".

Esteban ha querido dejar claro cuáles son las dos premisas de EAJ/PNV en este tema: ratifica que no firmarán nada con "VOX o con aquellos que tengan una relación con VOX" y que no entregarán un "cheque en blanco a nadie". "No somos la muleta de nadie, la referencia es Euskadi" ha sentenciado.

En opinión del candidato socialista, "en estas elecciones no va a haber mayorías absolutas y van a ser imprescindibles los acuerdos". Considera que saldrán dos opciones de las urnas: "un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o una alianza de extrema derecha entre el PP y VOX, que como mínimo nos quieren llevar al 39".