El PNV ha recibido la llamada del PSOE para hablar de la investidura de Pedro Sánchez

Política -

investidura

Aitor Esteban ha precisado que no se han citado todavía, pero tampoco anunciarán las reuniones que puedan mantener. En este sentido, ha apuntado que su intención es que se logre la investidura para que no haya nuevas elecciones.

eitb media

publicado: 22/08/2023 14:39 (UTC+2)

última actualización: 22/08/2023 15:18 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: EAJk PSOEren deia jaso du Pedro Sanchezen inbestiduraren inguruan hitz egiteko

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha informado que ha recibido este martes la primera llamada del PSOE para intentar recabar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Así lo ha informado el dirigente del PNV, después de que esta mañana dijera lo contrario en los micrófonos de Radio Euskadi. "Ya vamos a quedar con ellos y a hablar", ha señalado.

Todavía no se han citado con el PSOE, pero, en todo caso, ha precisado que no anunciarán las reuniones que puedan mantener con los socialistas o con otros grupos políticos.

Esteban asegura que los electores les han colocado "un puzle que hay que intentar arreglar" entre todos para que no haya repetición electoral. "Desde luego, eso no conduce a que luego pueda haber un resultado satisfactorio", ha añadido. En este sentido, ha dicho que su responsabilidad es tratar de que no haya nuevas elecciones y que pueda haber una investidura.

En todo caso, ha recordado que los jeltzales tienen un programa que van a defender.