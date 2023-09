ERC da por "descontada" la ley de amnistía, al ser una "condición previa" para la Mesa del Congreso

Política -

CATALUÑA

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha advertido al PSOE que su partido no quiere "una negociación de último minuto, con concesiones de último minuto con finalidades partidistas". Además, ha abogado por retomar la mesa de diálogo para la negociación del conflicto político catalán.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 16/09/2023 12:29 (UTC+2)

última actualización: 16/09/2023 13:05 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Zehaztasunen faltan amnistia "egintzat" ematen du ERCk, Kongresuko Mahaia osatzeko "baldintza" zelako

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado este sábado que los republicanos dan "por descontada" la ley de amnistía para poder abordar en igualdad de condiciones la negociación del conflicto catalán, un asunto que, a su juicio, debe de estar en el centro de la agenda política de la nueva legislatura. Es más, Esquerra Republicana ha fijado la mesa de diálogo como condición para una posible investidura de Pedro Sánchez.

En el transcurso de su intervención este sábado por videoconferencia ante el consejo nacional republicano, Rovira ha sido clara: "ERC solo permitirá que comience la nueva legislatura si el Gobierno español vuelve a asumir y pone en el centro de la agenda política" la negociación del conflicto político catalán.

Rovira ha asegurado que su partido ya puso la amnistía "como condición previa" en las negociaciones para la constitución de la mesa del Congreso porque para ellos "allí comenzaba verdaderamente esta nueva legislatura y era imprescindible tener el compromiso firme y firmado del partido socialista y de Sumar de poner fin a la represión política". "ERC aquí entiende y da por descontada la ley de amnistía que solo falta acabar de concretar", ha asegurado la dirigente republicana.

Sin embargo, ha advertido al PSOE que las negociaciones "no van del todo bien": "ERC no se quiere encontrar con una negociación de último minuto, con concesiones de último minuto con finalidades partidistas, no estaremos, ERC estará si delante encuentra un futuro Gobierno español que asuma la resolución democrática del conflicto catalán".