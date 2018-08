Política

Propósitos

EH Bildu 'superará' los modelos lingüísticos en Educación

Redacción

27/07/2012

La candidata a lehendakari Laura Mintegi ha dicho que si EH Bildu consigue gobernar defenderá para el euskera "un estatus jurídico" y hará de él "la lengua de trabajo en toda la administración".

EH Bildu "superará" los modelos lingüísticos en Educación, defenderá para el euskera "un estatus jurídico" y hará de él "la lengua de trabajo en toda la administración" si gobierna tras las próximas elecciones autonómicas.



La candidata a lehendakari por la coalición independentista, Laura Mintegi, así lo ha asegurado hoy en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián, en la que ha comparecido la que será su consejera de Normalización Lingüística, Iratxe Ibarra, si llega a Ajuria Enea.



Mintegi ha señalado hoy que la situación del euskera "no es buena", aunque "alguno quieran hacer creer lo contrario", por lo que EH Bildu ha diseñado ya un programa para hacer frente a una situación que no comparte y para lograr un mayor uso de la lengua vasca.



La candidata ha opinado que "todos los indicadores" coinciden en que el proceso de normalización del euskera está "estancado".



Ha indicado que el porcentaje de uso del euskera se encuentra en un 14%, por lo que esa cifra sitúa a la lengua vasca en "niveles de riesgo".



"Políticamente, no se ha hecho una apuesta seria sobre la lengua, no está protegida legalmente y no se garantiza su uso cotidiano", por lo que, ante esta situación, "hay que implementar una nueva política lingüística desde dentro", ha dicho Mintegi.