"En Josu Urrutikoetxea he descubierto una persona bastante gris, mediocre y que no se arrepiente de nada"

El hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Gipuzkoa asesinado por los CCAA en 1.980, reconoce que le causó "mucho dolor" ver el documental 'No me llame Ternera'. Añade que él "no lo recomienda", porque, en su opinión "no aporta nada nuevo".

publicado: 25/09/2023 21:20 (UTC+2)

última actualización: 25/09/2023 21:35 (UTC+2)

Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Gipuzkoa asesinado por los CCAA en 1.980, asegura que en el que fuera dirigente de ETA, Josu Urrutikoetxea, ha descubierto una persona "gris y mediocre", una persona "que no se arrepiente de nada". Reconoce que ver el documental 'No me llame Ternera' le produjo "mucho dolor" porque, según dice, no es agradable escuchar que la muerte de su padre fue "consecuencia del conflicto". Añade que él "no recomienda" ver el documental, porque "no aporta nada nuevo", pero, en todo caso, "jamás" hubiese firmado en contra de su proyección en el Zinemaldia. Para García Arrizabalaga, la polémica surgida es muestra de que "las heridas siguen abiertas" y, aunque acepta que la verdad tiene "muchos matices", considera que debe haber una premisa común: "deslegitimar la idea perversa de que el fin justifica los medios".

