Entrevista en Radio Euskadi

Esteban asegura que "hay borradores desde hace tiempo" de la ley de amnistía

El diputado del PNV anuncia que los jeltzales ya están negociando con Sánchez, aunque ha reiterado que no descarta una repetición electoral porque es "complicado". No ha querido desvelar si Junts y el PSOE negocian también sobre un referéndum: "No sé exactamente lo que se busca ni los plazos".

Esteban, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media Esteban, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media 21:00

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 06/10/2023 09:15 (UTC+2)

última actualización: 06/10/2023 10:14 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Amnistiaren legearen inguruan "aspalditik daude zirriborroak", Estebanen hitzetan

"Si suena tanto el río es porque agua lleva", así ha resumido el diputado del PNV y portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, las negociaciones en torno a una ley de amnistía entre Junts per Catalunya (JxCAT) y el PSOE. De hecho, ha asegurado que "hace tiempo que están con ello" y borradores hay, "desde hace tiempo", aunque ha matizado que el acuerdo aún "no está cerrado". Cuestionado, en una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, sobre si ambos negocian también un posible referendum, el diputado jeltzale ha evitado aclararlo. "Esa pregunta deberían hacérsela a Junts, porque no puedo hablar por ellos, y no sé exactamente lo que se busca, el contenido, sus plazos... La declaración del Parlament es suficientemente ambigua como para no saber de lo que hablan", ha insistido. Lo que Esteban sí ha anunciado es que ya han comenzado las negociaciones entre el PNV y el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez. "La pelota ya está en juego", ha resumido, para añadir que darán los detalles solo "cuando esté todo cerrado". Pese a la "voluntad" del PNV de pactar, ha admitido que será "complicado" y ha reiterado que no descarta una repetición electoral. Esteban ha hablado de aprovechar "la fuerza" que en esta legislatura tienen los posibles socios del dirigente socialista para negociar ámbitos como la ley de vivienda. Una norma que, según sostiene tanto el Gobierno Vasco como la Generalitat, "invade competencias". "El único que dice que no hay invasión es Bildu, hasta ERC se ha autoenmendado, y el BNG no votó a favor", ha añadido. Sostiene que trabajarán para "arreglarlo" y evitar finalmente el recurso ante el Constitucional.

