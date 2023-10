El lehendakari critica el "populismo" de los sindicatos como si el dinero público fuera "ilimitado"

Política -

Huelgas en el sector público

En un artículo de opinión, Iñigo Urkullu asegura que "no se puede utilizar todo el dinero público para pagar únicamente las nóminas de los funcionarios" y que la financiación también es necesaria para las empresas privadas, los autónomos o las cooperativas.

E. G. | EITB Media

publicado: 23/10/2023 07:36 (UTC+2)

última actualización: 23/10/2023 07:42 (UTC+2)

El lehendakari Iñigo Urkullu ha criticado, en un artículo de opinión publicado en los periódicos del Grupo Noticias, el "populismo" de los sindicatos ELA, LAB, CC. OO., Steilas, SATSE y Esk por su convocatoria de huelgas en el sector público actuando como si los recursos fuera "ilimitados" y no fuera necesario para financiar también a las empresas privadas, los autónomos o las cooperativas.

En el escrito, titulado "Euskadi: errealitatea VS populismoa" (Euskadi: realidad VS populismo), el lehendakari reivindica el principio de realismo ya que el dinero público —"los ahorros de los ciudadanos", describe—, es limitado y por tanto, se ha de gestionar teniéndolo en cuenta: "No se puede utilizar todo el dinero público, los ahorros de los ciudadanos, para pagar únicamente las nóminas de los funcionarios. Ese no es, al menos, nuestro modelo. Asumimos que nuestros recursos son limitados y, teniendo eso en cuenta, tratamos de mejorar cada día nuestros servicios públicos y las condiciones de los trabajadores públicos. Eso sí, dejando claro que, para avanzar como sociedad, es imprescindible ahorrar, invertir y proteger el mundo de la empresa", ha añadido.

Urkullu denuncia la actitud "irresponsable y muy peligrosa" de aquellos que presentan una Euskadi con unos servicios públicos "en declive", unas condiciones laborales en el sector público que "van a peor" o unas privatizaciones "constantes" en los servicios públicos. "Los populismos no ofrecen ningún dato objetivo ni mencionan fuentes", critica.

Según el lehendakari, ese populismo "puede hacer que se tambalee nuestro bienestar. No se debería utilizar a la gente para defender los intereses propios. No es legítimo engañar a la gente", advierte.

Frente a esa imagen "catastrofista", facilita datos de crecimiento de la economía en los últimos 10 años y la mejora de las inversiones en ese periodo. Cita, por ejemplo, el aumento del PIB del 30 % , la bajada del paro en casi 10 puntos o el incremento del gasto sanitario por persona en prácticamente 1000 euros, entre otros.