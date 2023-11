Tras una primera sesión bronca, se prevé que Pedro Sánchez sea investido este jueves

Política -

La tensión de las calles se ha trasladado el miércoles al hemiciclo español en las intervenciones de los líderes del PP y Vox, y las posteriores réplicas de Sánchez. El debate se reanudará este jueves por la mañana con el turno de palabra de EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Acto seguido se votará.

Entre los ecos del debate bronco de la primera jornada de investidura el candidato socialista, Pedro Sánchez, salvo sorpresa mayúscula, será investido presidente del Gobierno español este jueves en primera votación con el apoyo de los diputados del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y CC. Y es que la tensión de las calles se ha trasladado el miércoles al hemiciclo español en las intervenciones de los líderes del PP y Vox, y las posteriores réplicas de Sánchez.

Por la mañana, la primera intervención del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, en el debate de investidura ha dejado frases con las que el candidato socialista ha trazado un discurso que ha ido del análisis de la situación política española, con duras críticas al PP y Vox, a una batería de propuestas, y que se ha cerrado con una extensa defensa de la ley de amnistía.

Ya por la tarde, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno español en funciones de practicar la "corrupción política" por haber comprado con "cheques" los votos que necesita para una investidura que, según ha dicho, hace de un "fraude" electoral. Dicho esto, ha avanzado que el PP "enciende todas las alertas democráticas" porque el candidato socialista no tiene "límites".

"Esta investidura nace de un fraude. Lo que se trae hoy a esta Cámara no se votó en las urnas", ha proclamado Feijóo en su réplica a Sánchez en el Congreso durante el debate de investidura del candidato socialista, en un discurso de 40 minutos que ha sido interrumpido en varias ocasiones por la bancada 'popular'. Varios 'barones' del PP le han arropado como Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda.

Como viene diciendo en los últimos días, Feijóo ha resaltado que la amnistía "no mejora la convivencia" sino que la "destruye" y ha preguntado a Sánchez qué dirá cuando los independentistas "repitan el golpe" como ya están "advirtiendo". "¿Nos propondrán que les volvamos a amnistiar o ya no hará falta porque eliminarán todos sus delitos del Código Penal como hicieron con la sedición?", se ha preguntado.

"A usted la historia no le amnistiará, se lo aseguro", ha manifestado, para añadir que "de su paso a la presidencia quedará el recuerdo del expresidente Puigdemont llegando a Cataluña sin ninguna reprobación".

Es más, Feijóo ha recriminado a Sánchez que justifique sus pactos asegurando que "las circunstancias son las que son" y que, por lo tanto, "hay que hacer de la necesidad virtud". "Buena explicación de la Ley de Amnistía", ha exclamado.

Después, Feijóo ha pedido saber cuál es el pacto del PSOE con EH Bildu y ha rechazado que ese apoyo sea a cambio de nada. "¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi?", ha interpelado, para preguntar también si va a cesa finalmente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de presumir de ser el Gobierno "más feminista de la historia".

Feijóo ha avanzado que el Grupo Popular promoverá una Ley de Lealtad Constitucional, con una exposición de motivos que "aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía". Además, ha confirmado que el PP actuará en las instituciones europeas porque "la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho no es un asunto interno de tal o cual Estado".

Por su parte, Sánchez ha recordado al líder del PP que por mucho que vayan a manifestarse con la ultraderecha a la sede socialista de Ferraz y a las inmediaciones del Congreso "le seguirán faltando los apoyos necesarios para ser presidente". Sánchez, en su réplica a Feijóo durante el debate de investidura, le ha pedido que condene "el asedio" de estos últimos días a las casas del pueblo socialistas y le ha lanzado una advertencia sobre su estrategia política: "como no rectifiquen, acabarán perdiendo en 2027".

El candidato del PSOE ha ironizado también sobre la insistencia de Feijóo en reclamar la repetición de los comicios y ha dicho que no entiende cómo quiere que se vuelvan a celebrar cuando "usted ya las ha ganado" como repite el presidente del PP.

El presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha recordado que Hitler llegó al poder en Alemania con unas elecciones y ha acusado a Pedro Sánchez de estar dando "un golpe de Estado" y de "subvertir el orden constitucional", aunque sea mediante la "dictadura de los votos".

Unas duras acusaciones en el debate de investidura que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha pedido a Abascal que retire. Abascal ha contestado que no iba a retirar su "propia interpretación de lo que se está viviendo en España" y que si lo hacía Armengol no haría más que confirmar que "ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso".

El líder de ultraderecha y todos sus diputados han abandonado el hemiciclo del Congreso de los Diputados al acabar su intervención y cuando le correspondía el turno de réplica a Sánchez, para no quedarse a escuchar su intervención. "Ahora puede usted lanzar a sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español", ha anunciado el propio Abascal justo antes de marcharse con el resto de diputados de su grupo. Sánchez ha decidido no replicar a Abascal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha afirmado que los 'populares' fueron "expertos en violentar el mandato constitucional" cuando gobernaron, incidiendo en que la corrupción costó a los españoles "nada más y nada menos que 60 000 millones de euros". "El que nos hable de corrupción es cuando menos inquietante", ha afirmado Díaz, que ha insistido en que esa forma de gobernar "sí rompe España".

Por otra parte, Díaz ha respondido a presidente de Vox que en una dictadura "los opositores" no estarían sentados en la Cámara Baja, sino que estarían "en la cárcel". Asimismo, ha indicado que en una democracia los partidos "reciben financiación pública" y que Vox ha recibido "diez millones de euros". "En una dictadura, señorías, no pasan estas cosas. Dejen de frivolizar con lo que está pasando en nuestro país", ha zanjado la ministra de Trabajo en funciones.

"Nosotros hoy aquí tenemos capacidad para obligarle, para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá, a que se vote un referéndum mañana", ha proclamado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha seguido poniendo en valor su capacidad "para obligarle a salir de la parálisis".

Asimismo, el líder de ERC ha avisado a Sánchez de que necesitará a su formación para mantenerse en La Moncloa, aludiendo a que ya no podrá pactar con Ciudadanos. "¿Ve aquí a Albert Rivera? ¿Ve aquí a Inés Arrimadas? ¿Los ve? ¿No, verdad? No se la juegue", le ha dicho.

Por último, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha criticado a Sánchez porque "su discurso no ha sido un discurso valiente"."No tiente a la suerte con nosotros, porque no le funcionará. Su discurso no ha sido un discurso valiente. Ahora tiene la oportunidad de responderme y decirme exactamente qué van a hacer. Su responsabilidad era encontrar la manera de respetar el marco que usted y nosotros hemos acordado, y de hacer honor a lo que hemos escrito", ha dicho Nogueras.

El debate ha concluido sobre las 21:25 horas y se reanudará este jueves a las 09:00 horas con el turno de palabra de EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Acto seguido tendrá lugar la votación, que será nominal y por llamamiento.