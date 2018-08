Política

Uribetxeberria hará una huelga de hambre si no es puesto en libertad

08/08/2012

El preso, que ha sido trasladado al Hospital Donostia por su grave estado de salud, ha afirmado que "no me queda otra salida".

El preso de ETA Iosu Uribetxeberria, enfermo de cáncer con metástasis, ha anunciado que iniciará una huelga de hambre si el Gobierno central no le concede la libertad condicional.

"Será una decisión muy dura para mí, pero no me quedará otra salida", ha asegurado el reo en una entrevista en el diario Gara.

"En mi situación, pienso que no se alargaría mucho. Si el odio llega a ese extremo, mi opción será la de morir con dignidad", ha apostillado.

Uribetxeberria, condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, ha sido trasladado por el Ministerio del Interior desde la cárcel de León al Hospital Donostia, y ha afirmado que como enfermo grave, y "de acuerdo con sus leyes, tengo derecho a ser puesto en libertad condicional".

"Solo pido un trato justo y digno, vamos, lo que recoge la ley aunque ellos la apliquen en función de sus intereses. Yo no voy a entrar en ese juego", ha reclamado.

Uribetxeberria afirmado que ahora solo quiere "gozar con mi gente y personas cercanas, aunque solo sean cuatro días", porque "mi tiempo se está acabando; sólo quiero pasarlo con dignidad".

Preguntado sobre lo que diría a una víctima de ETA que se oponga a su excarcelación, Uribetxeberria ha destacado que "el no entenderse no ayuda" y que "esa no es la vía". "A las víctimas de ETA les diría que hablar ayuda; que no cierren el camino, que existen unos mínimos en los que podríamos ponernos de acuerdo y que habría que empezar por ahí para ir afianzando ese camino. Cada uno con sus ideas pero en el respeto y la tolerancia para llegar, por lo menos, a convivir juntos", ha manifestado.