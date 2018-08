Política

Andoni Ortuzar: 'Al PP le importan un bledo las víctimas'

15/08/2012

El presidente del BBB del PNV ha acusado al PP de intentar "ganar un puñado de votos" con la reforma de la Ley Electoral ante la previsión de unos resultados electorales "pésimos" de los populares.

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado al PP de importarle "un bledo" las víctimas e intentar "ganar un puñado de votos" con la reforma de la Ley Electoral para que los denominados "exiliados por ETA" voten en Euskadi, ante la previsión de unos resultados electorales "pésimos" de los populares en la Comunidad Autónoma Vasca.



Además, ha denunciado que el Partido Popular quiere "cambiar de manera fraudulenta" el censo vasco, porque no le gusta una Euskadi "con conciencia nacional".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ortuzar ha rechazado los planteamientos "egoístas y electoralistas" del Partido Popular sobre esta cuestión y "el 'ordeno y mando' del Gobierno de Madrid", y ha emplazado a hablar sobre los amenazados por ETA que abandonaron Euskadi, pero en el Parlamento vasco y partiendo de un "folio en blanco".

Asimismo, ha asegurado que la formación jeltzale hace "oídos sordos" ante "las tonterías" del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que ha acusado al PNV de "beneficiarse" de los asesinatos de concejales por parte de ETA. Asimismo, ha señalado que, tras las próximas elecciones vascas, Basagoiti pasará de ser "tercerón a ser cuarterón en la política vasca".

Mal gestionado

Andoni Ortuzar ha recordado que la formación jeltzale "es un partido serio, que hace debates políticos serios y está dispuesto a dialogar y a discutir, pero desde la seriedad". Por ello, ha advertido de que no hablará con "gente que no es seria" y ha afirmado que no contestará "a tonterías", en referencia a las manifestaciones del líder del PP vasco.

El presidente del PNV de Bizkaia ha afirmado que "nadie", salvo el PP, entiende "cómo se ha gestionado tan mal un asunto tan delicado" como el de "los exiliados por ETA", y se ha preguntado por qué se ha dado "tanta prisa" el Gobierno de Rajoy al realizar esta propuesta "si no es para estas elecciones".