Enfermo terminal de cáncer

Currin: 'No hay justificación para no liberar a Uribetxeberria'

Redacción

15/08/2012

El Grupo Internacional de Contacto de Brian Currin se muestra a favor de decretar la libertar del preso de ETA Josu Uribetxeberria por estar basada en "razones puramente humanitarias, y no políticas".

El Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin ha asegurado que "no hay justificación alguna" para no decretar la libertad del preso de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxeberria, por estar basada en "razones puramente humanitarias, y no políticas".

En una nota, el grupo de Currin ha asegurado que considera que "los Derechos Humanos, las reglas penitenciarias europeas y los estándares mínimos de la ONU para el tratamiento de las personas presas, todos ellos recogidos en la legislación española, son los principios que deben ser la guía para resolver" la situación del recluso en huelga de hambre

ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián.

A su juicio, el Gobierno español "tiene una buena oportunidad para mostrar su compromiso con la nueva situación abierta" en el País Vasco, donde "es necesario crear las condiciones para el respeto de la dignidad humana de todas las personas".



Nuevas concentraciones

Por otra parte, el diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, ha acudido este miércoles al Hospital Donostia para expresar su apoyo al preso. Asimismo, Bilbao y Vitoria-Gasteiz han acogido a mediodía sendas concentraciones de Herrira para denunciar la situación de Uribetxeberria.



Urkullu: 'Se debe cumplir la ley'

El presidente del EBB y candidato a lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su deseo de que se cumpla la ley respecto al preso de ETA Josu Uribetxebarria. En un post colgado en su blog, ha afirmado que "esto no debería convertirse jamás en un pulso" y ni mucho menos "debería convertirse en debate electoralista".

En este sentido, ha afirmado que a Josu Uribetxebarria " deben aplicárserle los beneficios penitenciarios que le correspondan y se debe cumplir la ley".



"No se está debatiendo qué es lo que opinamos cada uno de nosotros de un preso de ETA, ni tan siquiera rizando el rizo y para evitar debates perversos, estoy ya hablando de invocar principios humanistas o éticos", ha indicado. "Tengo la esperanza de que en los próximos días este episodio se haya solucionado", ha añadido.