Política

Huelga de hambre

Herrira dice que las pruebas confirman la gravedad de Uribetxebarria

Redacción

15/08/2012

Según Herrira, el preso, que cumple hoy su octavo día en huelga de hambre, ha perdido ocho kilos y "se encuentra muy débil".

El colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira ha asegurado hoy que las pruebas diagnósticas efectuadas al recluso Iosu Uribetxebarria en el Hospital Donostia confirman que el cáncer que padece "es maligno y acabará con su vida".



Este colectivo ha indicado, en un comunicado, de que los familiares del preso han sido informados de los resultados de las pruebas efectuadas el lunes a Uribetxebarria, que apuntan a que la situación del recluso es irreversible y "no puede ser más grave".



Según Herrira, el preso, que cumple hoy su octavo día en huelga de hambre, ha perdido ocho kilos y "se encuentra muy débil".El Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin ha asegurado que "no hay justificación alguna" para no decretar la libertad del preso de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxeberria, por estar basada en "razones puramente humanitarias, y no políticas".

Declaraciones de Currin



En una nota, el grupo de Currin ha asegurado que considera que "los Derechos Humanos, las reglas penitenciarias europeas y los estándares mínimos de la ONU para el tratamiento de las personas presas, todos ellos recogidos en la legislación española, son los principios que deben ser la guía para resolver" la situación del recluso en huelga de hambre ingresado en el Hospital Donostia de San Sebastián.



Esta organización ha adelantado que convocará una "movilización general" este sábado en Bilbao para exigir la puesta en libertad condicional del preso.



Errekondo



El diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, ha reclamado al Estado español "que levante el ancla de los tiempos pasados", ponga en libertad al preso de ETA enfermo de cáncer y en huelga de hambre desde hace ocho días Josu Uribetxeberria.

Errekondo ha hecho esta petición en declaraciones a los medios junto al Hospital Donostia, donde se encuentra ingresado Uribetxeberria que sufre cáncer con metástasis, durante la concentración convocada por Herrira para exigir la puesta en libertad de este recluso.