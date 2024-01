Junts y PSOE pactan cambios sobre los delitos de terrorismo en la ley de amnistía

Política -

CONGRESO

La comisión de Justicia del Congreso se reúne hoy para debatir los cambios en el texto de la norma. Fuentes socialistas han puntualizado que en el texto definitivo de la ley se mantiene "el terrorismo como delito excluido de la aplicación de la amnistía".

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 23/01/2024 12:07 (UTC+1)

última actualización: 23/01/2024 13:06 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Amnistia legearen baitan terrorismo delituen inguruko zuzenketa bat adostu dute Juntsek eta PSOEk

PSOE y Junts per Catalunya han pactado este martes diversas enmiendas a la ley de amnistía que "profundizan en la senda de las enmiendas técnicas" aprobadas la semana pasada y cuyo fin es "dar todavía más claridad y seguridad jurídica a un texto que ya era enormemente sólido desde el punto de vista jurídico y de su ajuste a la Constitución". Así lo han señalado fuentes socialistas momentos antes del inicio de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se votan este martes las enmiendas a la ley de amnistía. Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos también se han adherido al acuerdo.

En concreto, la enmienda transaccional que se votará este martes modifica el apartado referido a los delitos de terrorismo y establece que estos quedarán excluidos "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos".

Fuentes de Junts también han avanzado que se ha pactado también un cambio en el artículo 4 de la proposición de ley, que se refiere a los efectos sobre la responsabilidad penal y al alzamiento de medidas cautelares y órdenes de prisión.

Según el PSOE, se otorga "mayor claridad y exhaustividad al artículo sobre los efectos de la amnistía en el ámbito penal, con el fin de dotar a este apartado de mayor seguridad jurídica". Asimismo, "se refuerza la función jurisdiccional de jueces y magistrados a la hora de aplicar esos efectos especialmente en lo referente al levantamiento de medidas cautelares ante una eventual suspensión del proceso judicial por cualquier causa".

Con estos últimos cambios, añaden fuentes socialistas, "se da un paso decisivo a un trabajo político y jurídico que contribuirá de forma decisiva a la convivencia y la apertura de una nueva etapa política en Cataluña" y "se garantiza una ley de amnistía impecable, sólida desde el punto de vista técnico y absolutamente conforme a la Constitución Española y al Derecho de la Unión Europea".

Comisión Europea

Por otra parte, la Comisión Europea ha dicho hoy que "se toma muy en serio" el examen de la Ley de Amnistía pero no concluirá su evaluación mientras su tramitación parlamentaria en España no haya culminado. "Para que podamos finalizar nuestra evaluación debemos basarnos en la ley ya aprobada, algo que no se da aún", ha aclarado el responsable del departamento sobre Estado de derecho y Derechos Fundamentales en la dirección general de Justicia, Julien Mousnier.

También ha indicado que Bruselas está "desde el principio" en contacto con las autoridades españolas y que observa el proceso legislativo nacional. Una vez que la norma adopte su forma definitiva, la Comisión determinará "si cumple" con la legislación europea y los valores fundamentales de la Unión Europea, incluido, ha puntualizado el representante comunitario, "las disposiciones de Derecho penal sobre terrorismo, corrupción y protección de los intereses financieros de la UE".