Caso Uribetxebarria

Pons: 'La libertad de Uribetxebarria me revuelve las tripas'

31/08/2012

El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha insistido en que la libertad condicional del preso de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga se ajusta a la ley dentro del Estado de derecho, si bien ha confesado que la decisión le "revuelve las tripas".

Así lo ha dicho en una entrevista en la Cope, un día después de que el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis de Castro, concediera la libertad condicional a Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara.

"Esta es una decisión que me revuelve las tripas y además me parece frustrante, porque me gustaría que este hombre viviera 300 años y los cumpliera en la cárcel", ha comentado, tras señalar que comprende "perfectamente" el sentimiento de las víctimas y de la inmensa mayoría de los ciudadanos.

"Se ha aplicado la ley"

El dirigente popular ha recordado que lo que se ha aplicado es "la ley" y que "sean cuales sean nuestros sentimientos lo más importante para el Estado de derecho es que la ley se aplique por igual al ciudadano, ciudadana y al monstruo".

Ha negado que la libertad del Uribetxebarria obedezca a una hoja de ruta, al ser preguntado sobre este asunto, y ha subrayado que, conociendo al PP eso "no puede ni insinuarse", ni por respeto a las víctimas ni por respeto a quienes tantos años han hecho para acabar con ETA.