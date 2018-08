Rajoy: 'La subida de IVA es dolorosa, pero no caerá en saco roto'

Política

01/09/2012

Ha pedido que "nadie tenga la más mínima duda" de que no habría subido el IVA si no hubiese sido necesario.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que la subida de IVA que entra en vigor este sábado es una medida "dolorosa" que supone un "sacrificio" para todos los ciudadanos, pero que no "caerá en saco roto" porque servirá para que el Estado financie los

servicios públicos.

"Me hago cargo de que es un sacrificio que llega en un momento muy complicado", ha dicho Rajoy en un acto de apoyo al PPdeG en la localidad pontevedresa de Soutomaior, tras explicar que ha tomado esta medida porque resultaba "imprescindible" para afrontar la crisis y abordar la caída de ingresos de las administraciones públicas.

En sentido, ha pedido que "nadie tenga la más mínima duda" de que no habría subido el IVA si no hubiese sido necesario. "Si hubiera habido una alternativa, "¿alguien cree que no habría sido el primer interesado en adoptarla?", se ha preguntado.

Financiar servicios públicos

En cualquier caso, ha asegurado que el cambio fiscal no caerá en "saco roto" porque servirá para que el Estado financie los servicios públicos, mantenga los logros del Estado de bienestar, pague la Sanidad, la Educación, las infraestructuras, las pensiones de los mayores y los subsidios de los desempleados.