Gemma Zabaleta ve 'culminada' su carrera, tras su paso por Lakua

Redacción

06/09/2012

La consejera desvincula su adiós de la decisión de Eguiguren, y explica que su abandono pretende ser un "mensaje" de dignificación de la política. Volverá a la enseñanza.

Gemma Zabaleta ha explicado este miércoles que ha decidido abandonar la primera línea de la política al considerar "culminada" su carrera con su pertenencia al Gobierno Vasco como consejera de Empleo y Asuntos Sociales.



En una rueda de prensa en Bilbao, Zabaleta ha explicado que se ha tratado de una decisión "difícil" y "meditada" tras 25 años en la política y que en cuanto se constituya el próximo Gobierno Vasco, ella volverá a la enseñanza.



Ha destacado que su abandono pretende ser un "mensaje" de dignificación de la política, frente al discurso que presenta a los políticos como personas dispuestas "a cualquier cosa" por mantenerse en un cargo público, y una aportación para recuperar la credibilidad de la política a través del relevo generacional.



Zabaleta ha agradecido al lehendakari, Patxi López, a quien ha comunicado su intención de dejar la política, el haberla nombrado consejera, "el cargo que colma la aspiración de un político: estar en el Gobierno de tu país".



Asimismo, ha recordado el papel que han tenido en su trayectoria otros dos dirigentes socialistas, el ex secretario general de Guipúzcoa Manuel Huertas y Ramón Jáuregui.



Niega influencias de Eguiguren

Zabaleta ha negado que en su retirada haya influido el abandono de Jesús Eguiguren, con quien ha representado dentro del PSE-EE las posiciones más vasquistas, y ha asegurado que ambos seguirán defendiendo sus ideas dentro del partido como militantes de base.



Ha señalado que ha decidido retirarse ahora por ser el final de la legislatura vasca y el momento en el que se confeccionan las listas para las elecciones del próximo 21 de octubre.



"Misión cumplida, me voy muy tranquila y segura de la decisión tomada y orgullosa de lo que he hecho y he dicho" estos 25 años, ha declarado Zabaleta, quien ha subrayado que en política "casi más importante que estar es saber marcharse".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha dicho que "algo no debe de ser necesariamente para toda la vida", respecto a la decisión de dejar la política de primera línea.

En cuanto a haber formado parte del Gobierno Vasco, la consejera de Empleo, quien ha sido parlamentaria durante 14 años, ha indicado que "servir a los intereses de Euskadi ha colmado todas mis aspiraciones". "El máximo honor que he podido tener y el máximo compromiso", ha reiterado.



En palabras de Zabaleta, "en política tan importante como saber estar es saber no estar y cerrar ciclos". Asimismo, ha dicho que tiene muchos intereses, como buscar respuestas a los problemas que tiene la sociedad con las personas mayores… y ha indicado que tiene una faceta para desarrollar que es compatible con no estar en la primera línea política.



Sobre la pregunta de si pierde peso el sector vasquista del PSE-EE con la decisión de abandono del mundo de la política por parte de Jesus Eguiguren y de su parte, ha respondido que no, y ha añadido que el socialismo va unido "intrínsecamente" al vasquismo, ambas cosas "son inseparables"; ha subrayado.



Respecto a los objetivos que le gustaría que tuviera el próximo Gobierno, Zabaleta ha manifestado que ante todo la política debe ser digna, "hay que dignificarla". En el centro de la política deben estar las personas, "debemos contribuir a una sociedad más justa, con mejores personas", ha sentenciado.

Le gustaría que ETA abandone definitivamente las armas, dar pasos por la construcción de la convivencia, la comunicación entre la izquierda abertzale y el resto de las fuerzas políticas en todo lo que tiene que ver con la memoria, el reconocimiento… Gemma Zabaleta ha pedido "un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias, porque nos jugamos mucho", antes los "permanentes recortes". Ha abogado por una respuesta política "valiente".