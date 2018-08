Política

Diada

Mendia ve un 'evidente riesgo de fractura social' en Cataluña

Redacción

11/09/2012

La portavoz del Ejecutivo vasco pide a Artur Mas que aborde el asunto "con mayor cuidado" y destaca la "ebullición independentista" que vive Cataluña.

La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha considerado "evidente" el "riesgo de fractura social" existente en Cataluña y que se refleja este martes en las reivindicaciones independentistas con motivo de la Diada, y ha opinado que Artur Mas debería abordar el asunto con "mayor cuidado".



En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Mendia ha destacado que la "ebullición independentista" que vive la comunidad catalana es "una consecuencia de cuando se utiliza" el tema "como una forma partidista de agravio comparativo". A su juicio, "eso tiene un peligro" y resulta "evidente" que ese "riesgo de fractura social existe".



En su opinión, "desde la responsabilidad institucional "que ostenta Artur Mas, "debería de tratarse" este asunto "con mayor cuidado". "Las discrepancias, evidentemente, deberían resolverse dentro de los cauces institucionales establecidos", ha afirmado.



Respecto a una posible translación de la situación catalana a Euskadi, ha mostrado su absoluto respeto a los resultados que surjan de las urnas el próximo 21 de octubre, aunque se ha mostrado partidaria de que "los debates giren en torno a los problemas reales de la sociedad", algo que, en su opinión, ha logrado el Gobierno de Patxi López.



A su entender, sí "hay otros que tienen otras preocupaciones" y ha advertido de que el País Vasco ya ha vivido en momentos pasados debates "identitarios" y sobre posibles "fracturas".







Entrevista a Rajoy



Por otro lado, la portavoz del Gobierno vasco ha asegurado que el Ejecutivo al que pertenece "verá" el orden del día así como la "voluntad" del encuentro antes de decidir si el lehendakari, Patxi López, acude o no a la Conferencia de presidentes de comunidades autónomas anunciada por Mariano Rajoy.



Mendia ha afirmado que, tras las declaraciones del presidente del Ejecutivo central en la entrevista televisiva que ofreció este pasado lunes, "nadie quedó tranquilo".



"No despejó ninguna duda y tampoco aclaró la necesidad o no del rescate o el momento en que se va a producir, en caso de que se produzca, porque no lo despejó en absoluto", ha dicho.







Paga a funcionarios



Además, Mendia, ha asegurado que "hay plazo suficiente" para que el Ejecutivo "que surja de las urnas" adopte las "medidas oportunas y necesarias" sobre la percepción de la paga extraordinaria de Navidad por parte de los funcionarios vascos.

Mendia ha recordado que en Euskadi el Parlamento se encuentra disuelto, por lo que no puede abordar, en la actualidad, ninguna norma, al contrario de lo que ocurre en Navarra, que ha aprobado un anteproyecto de ley foral para eludir su suspensión.