Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Zabaleta: 'EH Bildu tiene grandes posibilidades de ser la primera'

Redacción

14/09/2012

Según el coordinador de Aralar, "una gran mayoría en Euskadi defiende los valores del progresismo y de la izquierda y, sin duda, los valores democráticos del nacionalismo".

El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, ha asegurado este viernes que la coalición EH Bildu, de la que su formación forma parte, tiene "grandes posibilidades" de ser fuerza más votada en las elecciones autonómicas del próximo 21 de octubre, por lo que, en su opinión, su candidata, Laura Mintegi, también tiene "grandes posibilidades" de ser lehendakari.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Zabaleta ha destacado que Aralar se encuentra representada "como es debido" en EH Bildu, y ha augurado que "la mayoría abertzale, progresista y de izquierdas" que existe en Euskadi reflejará "no solo un avance de EH Bildu, sino una nueva imagen de esa mayoría".

En este sentido, ha afirmado que "Euskal Herria es como es, y esa mayoría progresista, abertzale y de izquierdas ha estado demasiados años tapada y apartada. "Ahora es el momento de salir adelante. Creo que Laura Mintegi tiene grandes posibilidades de ser lehendakari y eso sería la mayor garantía para sacar adelante el proceso de pacificación, de normalización y de renovación que necesita Euskal Herria", ha asegurado.

Asimismo, ha considerado que "una gran mayoría" en Euskadi defiende los valores del progresismo y de la izquierda y, "sin duda, los valores democráticos del nacionalismo", por lo que, en su opinión, EH Bildu tiene "grandes posibilidades" de ser la primera fuerza en las próximas elecciones.

El coordinador de Aralar ha destacado que "la paz no se regala, y tampoco la libertad, y hay que ganarlas y se van a ganar". "No hay más que salir a la calle para ver que este pueblo es mucho más pacífico que hace dos años, pero no es gracias al Gobierno de Madrid que estamos en paz y que estamos entrando en la normalidad", ha asegurado.