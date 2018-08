Política

En Bilbao

Rajoy: 'El Gobierno no negociará nunca con ETA ni cederá a chantajes'

Redacción

19/09/2012

El presidente del Gobierno ha viajado hasta Bilbao para participar en el acto de entrega del premio anual de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Bilbao ha acogido este martes la entrega del premio anual de la Fundación Miguel Ángel Blanco, un acto que ha arrancado tras un abrazo entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y las representantes de las víctimas de ETA, incluida la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.



Rajoy ha afirmado "alto y claro" en el homenaje a Miguel Ángel Blanco que el Gobierno de España "no negociará nunca con los terroristas" ni cederá a "ningún tipo de chantaje de quienes han practicado y alentado el terror".

El presidente del Gobierno ha explicado, entre aplausos de los asistentes, que negociar "es acercarse a la razón del otro y ETA no tiene ninguna razón".



El presidente del Ejecutivo central ha dicho no explicarse "las ambigüedades, pretextos y componendas" de quienes "han buscado excusas al terror" y, ante esta actitud, ha garantizado que el PP está y ha estado siempre "donde había que estar: con las víctimas y sus familias, con la libertad y la justicia, con la ley y con los derechos individuales, con la vida". "Ése es nuestro lugar, y lo ha sido siempre, como siempre lo seguirá siendo", ha afirmado.

También ha asegurado que "nunca" cederá "a ningún tipo de chantaje por parte de quienes han practicado y alentado el terror" y no transigirá "nunca con las ambiguedades y los cálculos de quienes pretenden sacar rédito de los mismos".



El presidente ha indicado que en "la recta final de tantas décadas de crímenes" no van a permitir que "nadie falsee la historia criminal de ETA". Según ha afirmado, "sólo los demócratas contaremos la verdad de medio siglo de terrorismo". En este sentido, ha asegurado que persiguen la derrota no sólo de la práctica terrorista, sino también "de la pretensión totalitaria que la intenta justificar".

En presencia de las representantes de las víctimas del terrorismo, ha afirmado que comparten "un mismo objetivo" y ha animado a "avanzar en la misma dirección".



Por otro lado, Rajoy ha reivindicado el Estatuto de Gernika y la Constitución como "puntos de encuentro" de la sociedad vasca frente a "quienes quieren uniformar Euskadi". "Son la garantía de un País Vasco de todos y en libertad, y que ha demostrado ser el mejor acicate pare el progreso de esta tierra", ha agregado.





Basagoiti: 'Nunca nos saldremos del camino correcto'



Durante el acto, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha garantizado que su formación "nunca" se saldrá del "camino correcto", que es "el que marcan" las víctimas del terrorismo, y ha pedido "una nueva reacción" ante ETA, porque no basta con que "diga que no atenta y baje la persiana", sino que "hay que liquidar ese negocio del crimen".

En opinión del líder de los populares vascos, "no puede quedar una sola piedra del proyecto totalitario de ETA", por lo que ha considerado necesaria "una nueva reacción y movilización que desprestigie las ideas de ETA y ponga en valor la democracia y la libertad".

El líder de los populares vascos, tras remarcar que "aquí nunca ha habido víctimas de dos bandos" porque "nunca un constitucionalista se ha puesto a asesinar independentistas, jamás una víctima ha empuñado un arma contra su verdugo", ha reiterado que "el camino correcto es el que marcan las víctimas del terrorismo", que, "a pesar de que muchos años se han tenido ocultas y olvidadas, han demostrado una talla moral, una dignidad y una convicción democrática que no tiene parangón".

Basagoiti ha destacado que, "15 años después de Ermua, ETA ha tenido que anunciar que bajaba la persiana sin lograr la independencia por el que han asesinado a 858 personas". "Miguel Ángel, los que apretaron el gatillo que te robó la vida están en la cárcel. La banda que ordenó tu asesinato no ha conseguido hacer del País Vasco una dictadura ni acabar con España. Y aquí estamos tus compañeros para que ETA no consiga dejando de asesinar lo que no ha conseguido asesinando", ha dicho.



Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado, también ha apelado a la "unidad frente a la ofensiva secesionista" y ha defendido al Gobierno del PP, del que ha dicho "no se puede poner en duda" su credibilidad cuando asegura que trabaja por la "derrota incondicional" de ETA.









Rajoy, con los padres de Blanco



Pasadas las 18.30 horas ha comenzado el acto al que ha asistido Rajoy, sentado entre los padres del concejal del PP en Ermua asesinado por ETA en 1997 y su hermana, Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco. A su llegada a la sede de EITB en Bilbao, donde se ha celebrado el acto, Rajoy ha sido recibido por Mari Mar Blanco.

También han asistido el ministro de Interior, Jorge Fernández, y el presidente del Senado, Pío García Escudero. Les acompañaban, entre otros, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti; el portavoz de este partido en el Congreso, Alfonso Alonso; y la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga.

La entrega del premio citado ha vuelto a reunir en público al Gobierno y la AVT tras un mes de distanciamiento y críticas por la concesión del tercer grado y la libertad condicional al preso de ETA enfermo de cáncer Josu Uribetxebarria. El Premio a la Convivencia Miguel Ángel Blanco de este año ha sido concedido a "la sociedad española".