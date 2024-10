La actriz Elisa Mouliaá denuncia a Errejón en comisaría por acoso sexual

El exportavoz de Sumar ha dimitido de todos sus cargos políticos tras años de "desgaste" y de haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", justo cuando ha reconocido a Más Madrid que las acusaciones hechas contra él en las redes sociales son ciertas.

La actriz Elisa Mouliaá, en una imagen de archivo. Foto: Fash and Com La actriz Elisa Mouliaá, en una imagen de archivo. Foto: Fash and Com