Aldama admite tener "miedo" por su seguridad: "si me pasa algo apuntaré a quien tengo que apuntar"

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo' ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le acusara de ser un "delincuente" y un "personaje", que él en cambio tiene "a su mujer imputada", "a su hermano imputado" y aún así "no dimite".

EITB MEDIA Víctor de Aldama: 'Cualquier cosa que me pudiese pasar a mí o a mi familia va a apuntar al Gobierno'

EITB MEDIA

publicado: 27/11/2024 09:05 (UTC+1)

última actualización: 27/11/2024 10:00 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Aldama "beldur" da: "Zerbait gertatzen bazait, jardun behar dudanaren aurka egingo dut"

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este le acusara de ser un "delincuente" y un "personaje", que él en cambio tiene "a su mujer imputada", "a su hermano imputado" y a miembros de su Gobierno imputados y aún así "no dimite".

"A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer (Begoña Gómez) imputada, a su hermano (David Sánchez) imputado, a su segundo del Gobierno "José Luis Ábalos) imputado, a su jefe o asesor (Koldo García) imputado, y no dimite, no lo sé", ha asegurado en una entrevista en la cadena COPE.

Preguntado sobre cómo puede sustentar las acusaciones que hizo en su declaración de la semana pasada en la Audiencia Nacional, el empresario ha contestado que no sabe "qué mas" tiene que demostrar, y ha reprochado que le hayan tachado de "mentiroso", de miembro de "la TIA de Mortadelo y Filemón" o de "pequeño Nicolás".

"Ya le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás, llegarle a la sola de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar, pero bueno, como dije no hay ningún problema, se están aportando pruebas a la Fiscalía, hay pruebas creo que más que suficientes", ha añadido.

Además, Aldama, ha afirmado tener "miedo" por su seguridad tras señalar en su declaración en la Audiencia Nacional a varios miembros del Gobierno y de la Ejecutiva del PSOE, y ha avisado de que si le pasa algo en este momento apuntará "a quien tiene que apuntar".

Aldama ha opinado que "sería tonto" que le ocurra algo en este momento, pero que viendo lo que ha visto no puede decir que no vaya a ocurrir. En cualquier caso, ha avisado de que si le pasa "cualquier cosa", "apuntaría a quien tiene que apuntar".

"Sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que yo he colaborado con el tema yihadista", ha explicado el empresario, alertando de la posibilidad de que "el día de mañana" le puede pasar algo y que digan "que tenía otro tipo de enemigos".