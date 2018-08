Política

Auto sobre el 25S

Hernando (PP): 'Si Pedraz se ha sentido ofendido, lo siento mucho'

Redacción

05/10/2012

Hernando se ha referido así a unas palabras suyas de ayer en las que calificó a Pedraz de "ácrata pijo" para, a continuación, aclarar que no es un insulto personal.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado hoy que no ha "insultado a nadie" con su reacción al auto del juez Santiago Pedraz sobre el 25S, aunque ha añadido que siente "mucho" si el magistrado se ha sentido "ofendido" por sus palabras.



En declaraciones a Efe, Hernando se ha referido así a unas palabras suyas ayer en las que calificó a Pedraz de "ácrata pijo" para, a continuación, aclarar que no es un insulto personal, sino "la descalificación de un grave e irresponsable auto".



"No he insultado a nadie. He hablado de actuaciones en un auto. Nada más", ha dicho hoy Hernando, antes de apostillar: "Si se ha sentido ofendido, lo siento mucho".



Ha insistido en que lo que hizo fue definir "una conducta que es improcedente" pero que ni ha insultado ni ha pretendido hacerlo.



"Responsable de cualquier agresión"



Tras considerar "cuestionable" la capacidad de su calidad jurídica, Hernando advirtió que hacía responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional y recordó al juez que "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva".

Rafael Hernando realizó estas tras conocer que el magistrado de la Audiencia Nacional había emitido un auto en el que archiva la causa contra los organizadores de la protesta "rodea el Congreso", que se manifestaron el 25 de septiembre, en el que ha justificado la concentración alegando "la convenida decadencia de la clase política".

El PSOE no lo considera muy jurídico

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha mostrado su respeto por el auto del juez Pedraz, pero ha cuestionado que para justificar dichas manifestaciones haya señalado que la clase política está "en decadencia". "No parece un juicio de valor muy jurídico", ha dicho.

La AMP considera que se ha excedido



La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha asegurado que el juez "se ha excedido" al introducir en el auto de archivo de las diligencias del 25-S comentarios sobre los políticos y ha indicado que el magistrado "carece de parámetros para valorar cual es el sentir general de la opinión pública española".