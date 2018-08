Política

PNV, PSE y Bildu quieren que el director de EITB esté más de 4 años

05/10/2012

El objetivo es que el director del ente público no se vea sometido a los vaivenes políticos derivados de los cambios de legislatura.

Dirigentes y candidatos electorales de PNV, PSE-EE y EH Bildu se han mostrado este viernes de acuerdo en que el director general del ente público de radiotelevisión vasca, EITB, tenga un mandato superior a los cuatro años, para que no se vea sometido a los vaivenes políticos derivados de los cambios de legislatura.



Este acuerdo lo han expresado, en un debate sobre "El futuro de EITB" organizado esta tarde en Bilbao por la Universidad del País Vasco, el presidente del PNV de Bizkaia y candidato número dos por este territorio, Andoni Ortuzar; la consejera vasca de Educación y segunda en la lista vizcaína de PSE-EE al Parlamento Vasco, Isabel Celaá; y la candidata número tres de EH Bildu por Gipuzkoa, Marian Beitialarrangoitia.



En el debate estaba prevista la presencia del primer candidato del PP por Álava, Iñaki Oyarzábal, aunque ha excusado su asistencia por motivos de salud, según han comunicado los organizadores.



El sistema de elección del director general de EITB, la legislación del ente público, su financiación y la función social de la radiotelevisión vasca han sido algunas de las cuestiones tratadas en la mesa de debate.



Celaá y Ortuzar han polemizado sobre la elección de la dirección de EITB, ya que la candidata socialista ha dicho que, con el PSE-EE en el Gobierno Vasco, por primera vez la dirección del ente público "no está afiliada a un partido" -en alusión a los anteriores mandatos del PNV- y ha sido designada bajo criterios "profesionales".



Ortuzar, quien dirigió EITB entre 1999 y 2008, ha replicado que la afiliación a un partido "no es incompatible con la profesionalidad" y ha dicho que los "ángeles asexuados" que han dirigido el ente público en los últimos años "han dado mucho más que hablar por su gestión y por meter mano en la escaleta de los informativos" que los anteriores rectores de EITB.

Los candidatos del PNV y el PSE también han discrepado en cuanto al contrato programa de EITB: Celaá ha dicho que el contrato para 2012 permite al ente un "horizonte de estabilidad", en tanto que Ortuzar ha negado que exista ese contrato; "se lo han cargado", ha dicho.



La candidata de EH Bildu, Laura Mintegi, ha destacado que el objetivo de la radiotelevisión pública vasca es "contribuir a la normalización del euskera" y ha opinado que no se ha conseguido que la realidad refleje ese propósito.