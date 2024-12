Aldama dice al Supremo que hubo hasta 4 millones en comisiones por obras, y que una parte era para el PSOE

El empresario, que ha llegado acompañado por un conocido ultraderechista de Desokupa, ha presentado unos mensajes de Whatsapp que probarían los pagos de comisiones.

agencias | eitb media

publicado: 16/12/2024 14:55 (UTC+1)

última actualización: 16/12/2024 14:55 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: De Aldamak esan du lau milioi euro banatu zituela komisiotan, eta zati bat PSOErentzat zela

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha afirmado este lunes en su declaración como imputado ante el juez que indaga en la presunta trama en el Tribunal Supremo (TS) que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartieron con el ex ministro español de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y también con el PSOE. Así lo ha trasladado al instructor Leopoldo Puente durante las más de tres horas que ha durado su comparecencia, según las fuentes jurídicas citadas por Europa Press. Cabe recordar que es la segunda vez que el empresario declara en sede judicial por el denominado 'caso Koldo', aunque en la ocasión anterior el Supremo aún no había asumido la competencia y declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Las fuentes presentes en el interrogatorio indican que De Aldama ha precisado que, de estas presuntas mordidas, una parte se la quedaba él; otra iba destinada a Ábalos; otra, al ex asesor ministerial; y una última parte directamente al PSOE. Las mismas fuentes apuntan que De Aldama ha ratificado lo que ya dijo ante la Audiencia Nacional: tanto el pago de 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como las comisiones de hasta 250.000 euros que aseguró haber entregado a Ábalos y 400.000 euros a García.

Además, también ha dicho que pagó el alquiler de hasta tres pisos de Airbnb en Madrid a los que acudían tanto Ábalos como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en compañía de "señoritas".

De Aldama, que ha contestado a todas las partes, ha descargado responsabilidades sobre Ábalos y sobre García. Y, según las fuentes consultadas, no ha señalado a nadie nuevo del Gobierno de Pedro Sánchez. En el marco de su comparecencia, el empresario también ha aportado este lunes al tribunal copias de varias conversaciones de Whatsapp que reflejarían el presunto pago de comisiones por obras, así como un documento manuscrito, según las fuentes consultadas.

El empresario ha llegado este viernes en un coche acompañado de su abogado y del dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve. Este último le ha escoltado hasta la puerta lateral del edificio sin entrar al tribunal. A la salida, Esteve ha recogido al empresario a las puertas del Supremo.