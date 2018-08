Política

25-S

El CGPJ archiva la denuncia contra el juez Pedraz

Redacción

10/10/2012

Manos Limpias interpuso una denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional por sus críticas a la clase política y a la Policía en el auto de archivo de la causa contra los promotores del 25-S.

Varias personas se han congregado en el exterior de la AN para expresar su solidaridad a las ocho personas convocantes de la manifestación del 25-S. EFE

El Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) ha archivado la queja presentada el pasado viernes por el Colectivo Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por sus críticas a la clase política y a la Policía en el auto de archivo de la causa contra los promotores del 25-S.



El CGPJ ha considerado que no es posible atender las reclamaciones que afecten a la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado por parte del juez, "toda vez que la Constitución reserva en exclusiva a jueces y magistrados la facultad para juzgar y ejecutar las sentencias que dictan".



El servicio de inspección del Poder Judicial ha entendido que los hechos denunciados por Manos Limpias no revisten, además, "entidad disciplinaria por no concurrir la condición de procedibilidad" exigible por la Ley Orgánica del Poder Judicial.



Al día siguiente de que el juez Santiago Pedraz dictara su auto de archivo de la causa abierta a los promotores de la manifestación del 25-S, aludiendo a la "decadencia de la denominada clase política" y criticando a la Policía, el Colectivo Manos Limpias denunció al juez ante el CGPJ por su crítica "displicente" a la clase política y por "denigrar" a la Policía.



Manos Limpias entendía que las expresiones vertidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en el citado auto eran constitutivas de dos faltas disciplinarias graves de las contempladas en los artículos 418.3 y 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, castigadas con multas de hasta 6.000 euros.



Ambos preceptos censuran "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición".