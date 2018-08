Política

Pleno en Donostia

Izagirre: 'He estado en la calle más que nunca y sin protagonismos'

Redacción

11/10/2012

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha defendido este jueves la gestión del gobierno de Bildu y ha dicho que la coalición ha demostrado que "se puede hacer política de una manera distinta", con un regidor que "ha estado en la calle más que nunca, de manera humilde, sin protagonismos inútiles".



Izagirre ha repasado hoy, en el pleno sobre el estado de la ciudad, la actuación del equipo municipal desde su toma de posesión hace dieciséis meses, labor a la que la oposición ha dado un "suspenso" y que ha llevado al PP a poner encima de la mesa una solicitud de moción de censura, que el PNV ha rechazado firmar de plano y en la que Bildu ve la intención de "arañar algún voto".



No ha habido pronunciamiento del PSE-EE, ya que no ha contado con un turno de intervención posterior a la propuesta, aunque los socialistas ya han hecho el mismo planteamiento más de una vez.



El alcalde ha asegurado que va a ser Bildu la que "sanee" las cuentas municipales, aunque ha admitido que el endeudamiento del consistorio, del 6%, no es excesivo.



Ha recalcado que su gobierno ha logrado ahorrar 9 millones de euros, pero "sin quitar de donde no hay que quitar, manteniendo la calidad de los servicios sociales y los servicios públicos".



Izagirre no ha puesto fecha a la entrega de las cuentas para 2013, cuyo plazo de presentación concluye el domingo, a la espera de que se reúna el Consejo Vasco de Finanzas.



El alcalde ha defendido asimismo la gestión cultural del gobierno, con "datos récord" que no ha detallado, y la política en materia de euskera, que "cada vez tiene más presencia" en la ciudad.



Ha calificado de "excelentes" las cifras del turismo y ha afirmado que Donostia-San Sebastián seguirá recibiendo visitantes aunque no se amplíe el aeropuerto ni llegue el TAV a Donostia-San Sebastián.

Izagirre cree la ciudad "saldrá ganando" sin incineradora y ha justificado las dos huelgas que ha secundado su ejecutivo por ser "un instrumento para denunciar lo que está pasando".



Ha criticado la "falta de respeto y colaboración" de los gobiernos central y vasco en algunas materias, y quiere pensar que no se debe a que es Bildu la que gobierna.