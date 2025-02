El TSJPV archiva la causa penal contra la consejera Amaia Barredo al no apreciar prevaricación

Barredo fue denunciada por Ekologistak Martxan por autorizar un proyecto de gestión de residuos en Bergara, que fue revocado previamente por el Ayuntamiento.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha archivado la causa penal contra la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, al apreciar que no hubo delito de prevaricación en su autorización de un proyecto de gestión de residuos cuando era viceconsejera de Medio Ambiente.

En un auto esta sala transmite su decisión de no continuar con la tramitación de estas diligencias, pero señala que le corresponderá a la Sala de lo Contencioso Administrativo determinar si la autorización incurrió en una "ilicitud administrativa o no".

Barredo fue denunciada en los tribunales por Ekologistak Martxan porque cuando era viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco autorizó un proyecto de gestión de residuos de la firma Valogreene Paper en Bergara (Gipuzkoa).

El Ayuntamiento había revocado el permiso que había dado a esta planta, pero Barredo lo mantuvo, lo cual para los denunciantes supuso una prevaricación administrativa.

El caso estaba en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, pero tras dejar Barredo de ser diputada foral alavesa de Sostenibilidad y pasar a ser consejera del Gobierno Vasco, se convirtió en aforada y este juzgado remitió el caso a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ahora lo ha archivado.

En su auto con fecha del 6 de febrero el TSJPV señala que no hay indicios de que la autorización dictada por Barredo fuese una "resolución arbitraria y diametralmente opuesta a las normas jurídicas, estando apoyada en una argumentación técnico jurídica no exenta de racionalidad y que persigue una finalidad legítima, absolutamente ajena a la voluntad particular de la autoridad que la dictó".