PNV, Sumar Mugimendua y Podemos Euskadi rechazan de plano la oferta de EH Bildu sobre tejer listas conjuntas

El PNV no ve seria y coherente la oferta de EH Bildu de "ir felices de la mano a Madrid cuando en casa le trata a tortazos". Sumar Mugimendua dice que "no se vende ni busca desesperadamente pactar con el PNV" y Podemos Euskadi advierte a Otegi que no le "marcará su hoja de ruta".

La nueva ejecutiva de EH Bildu ha celebrado este lunes su primera reunión. Foto: EFE La nueva ejecutiva de EH Bildu ha celebrado este lunes su primera reunión. Foto: EFE

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 10/02/2025 19:16 (UTC+1)

última actualización: 10/02/2025 20:09 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: EAJk, Sumarrek eta Podemosek erabat baztertu dute EH Bilduk zerrenda bateratuetarako egindako eskaintza

La propuesta lanzada este fin de semana por EH Bildu "a las fuerzas abertzales y a la izquierda confederal" para priorizar listas nacionales conjuntas en las elecciones al Senado, al Congreso y a Europa no ha tenido éxito a tenor de las reacciones que han tenido las formaciones aludidas. Tras la clausura del III Congreso de EH Bildu celebrado en Pamplona, el secretario general, Arnaldo Otegi, explicaba en ETB que se referían a PNV, Sumar y Podemos. Sin embargo, el PNV no ve "seria ni coherente" la oferta de EH Bildu para "ir felices de la mano" a Madrid, cuando para ellos "en casa" los jeltzales son "el peor enemigo" y les trata "a tortazo limpio". Además, fuentes de la Ejecutiva nacional del PNV afirman que no basta con hacer discursos para "tejer complicidades", sino que hay que "demostrar con hechos" que la sintonía "es más que un eslogan y que se está "realmente por el acuerdo". Desde el EBB aseguran que "cualquier hipotético acuerdo debería enmarcarse en una coyuntura política y, sobre todo, en una actitud política muy distinta a la actual", desde luego, "muy diferente" a la que la coalición abertzale "mantiene a día de hoy con y contra el PNV, y con y contra las instituciones que el PNV gobierna en la Comunidad Autónoma Vasca". Para la Ejecutiva nacional del PNV, "no parece ni muy serio ni muy coherente" hacer este planteamiento a la formación jeltzale cuando "en casa" le hace "una oposición feroz -desde el Gobierno vasco hasta las Diputaciones Forales, pasando por los Ayuntamientos-, "basada en el antagonismo irreconciliable entre el modelo" de la coalición abertzale y el "que encarna el PNV", al que se refieren siempre como "política económica neoliberal", "partido de derechas", "partido al servicio de eléctricas, energéticas y bancos" y que "solo busca preservar su red clientelar". Por ello, muestra su sorpresa porque, al mismo tiempo "y sin que nada de esto importara", plantee "ir felices de la mano al Congreso y el Senado". "¿Cómo te presentas juntos a unas elecciones en Madrid con quien en casa te señala como al 'enemigo' declarado y te trata a tortazo limpio, rehuyendo cualquier acuerdo de calado (fiscalidad, educación, Osakidetza, Ertzaintza...)?", se preguntan los jeltzales. También destaca que el ofrecimiento no incluye solo al PNV, sino también a las "izquierdas confederales", como Podemos o Sumar. "¿Qué programa socio-económico íbamos a ser capaces de articular y acordar cuando las posiciones ideológicas son tan diferentes entre todas estas formaciones, y cuando, además, coinciden el resto de las fuerzas implicadas en una frontal oposición al PNV en casi todos los frentes de acción institucional?", cuestionan. El EBB recuerda que no se puede "obviar que en Madrid se deciden muchísimas cosas que afectan a la vida laboral, empresarial, económica, financiera, derechos sociales, etc, que impactan directamente en Euskadi". "¿Va a integrarse el PNV en el bloque de la llamada izquierda federal? No", responde tajante. Coordinadora Nacional de Sumar Mugimendua. Foto: EFe Sumar Mugimendua dice que "no se vende ni busca desesperadamente pactar con el PNV", como EH Bildu También desde Sumar Mugimendua rechazan la oferta. "Sumar es la fuerza del derecho a la vivienda, de los servicios públicos, los derechos laborales y de la transición ecológica justa, y la ciudadanía vasca tiene que tener la seguridad de poder votar a una fuerza política que no se vende, que no juega al intercambio de cromos ni busca desesperadamente pactar con el PNV", defienden. En este sentido, representantes de Sumar aseguran que no creen en "un pacto de máximos, que es lo que significa concurrir en una misma lista electoral, con la derecha vasca que pasa sus días en el Congreso intentando tumbar el impuesto al oligopolio energético". "Lamentamos también que EH Bildu se lance a la primera de cambio a los brazos del PNV en busca de una alianza que sigue superponiendo lo nacional sobre lo social", han apuntado. Podemos Euskadi advierte a Otegi que no le marcará su hoja de ruta "y menos su giro hacia el centro-derecha" Por su parte, Podemos Euskadi ha advertido a Otegi que no le marcará su hoja de ruta "y menos su giro hacia el centro-derecha".La formación morada ha afirmado que "EH Bildu jugó a copiar el modelo social y de izquierdas de Podemos cuando les interesó, y ahora aspira a recoger parte del electorado del PNV, relegando la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía a un segundo plano". Podemos ha señalado que no le es "posible comprender que una formación que se dice de izquierdas pretenda ir de la mano de la derecha, salvo que su prioridad siga siendo la que ha sido siempre: soberanismo primero". Por ello, "buscar acomodo en las instituciones vascas e implantar una hoja de ruta nacionalista no va a ser nunca la táctica de Podemos Euskadi", han manifestado. Podemos Euskadi ha reclamado que, "si lo que se quiere es revertir este modelo, lo que hay que hacer es apostar desde la firmeza por aplicar políticas de izquierdas, y no aliarse con la derecha".

