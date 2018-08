Política

Torturas a Martxelo Otamendi

Reacciones de partidos e instituciones ante la condena a España

Redacción

16/10/2012

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por no investigar la denuncia de torturas del periodista Martxelo Otamendi.

Gobierno Vasco

La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha defendido que "todos los delitos deben ser investigados y perseguidos, incluido el de torturas" y cree que la condena del Tribunal de Estrasburgo a España por no investigar las torturas denunciadas por Martxelo Otamendi que "no es nada nuevo", ya que "algunos magistrados de la Audiencia Nacional (AN) pusieron de manifiesto en sus sentencias que no se habían investigado suficientemente los delitos de torturas".

En rueda de prensa celebrada tras el consejo de Gobierno, Mendia ha recordado que el TEDH "vigila y garantiza" el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de los Estados y cree que con esta sentencia, cumple con esta función que tiene.

Diputación de Gipuzkoa

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha manifestado que a la institución foral le "parece muy bien" el "toque" que "Europa ha dado a España" porque "desgraciadamente, es muy habitual" que no se investiguen las denuncias de tortura.

"Creemos que Europa ha dado la razón a un clamor que hay en este país y aquí es muy general el comentario de que existe tortura y no se investiga en los juzgados", ha añadido.

PNV

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha estimado que la condena constata que "la política antiterrorista de los sucesivos gobiernos del Estado español se ha desarrollado en buena parte vulnerando derechos fundamentales".

En los pasillos de la Cámara Baja, el portavoz jeltzale ha hecho hincapié en que no es un caso aislado y ha recordado que se "acumulan" ya diversas sentencias del mismo tribunal que advierten de la "abierta vulneración" del Convenio europeo de derechos humanos por parte de España al aplicar su política antiterrorista.

PSOE



La portavoz del PSOE en el Congreso,, ha dicho hoy que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) "en ningún caso pone en juego la credibilidad de España como Estado de derecho".

Aralar

Aralar ha asegurado que la condena a España es "un paso más" en la "normalización jurisdiccional".

Para la formación abertzañe, esta resolución de Estrasburgo, unida a la dictada contra la 'Doctrina Parot', representa un avance en la "normalización jurisdiccional de las consecuencias del conflicto, la pacificación y normalización que en Euskal Herria tiene que afectar a todos los sectores, y entre ellos el jurisdiccional".



UPyD

El portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, considera que el fallo de Europa demuestra que este tipo de denuncias siempre tienen que ser atendidas.

En declaraciones en el Congreso, el dirigente de UPyD ha recordado que su formación siempre ha defendido que se investiguen este tipo de denuncias. "No se pueden meter en cajones denuncias por torturas porque luego ocurre lo que ocurre, que hay inseguridad jurídica y que tribunales más serios que los nuestros exigen que se cumplan lo que prevén los códigos penales", ha avisado.

Izquierda abertzale

El dirigente de la izquierda abertzale Pernando Barrena ha opinado que la sentencia "evidencia" que en España "la tortura se ha utilizado de manera sistemática con objetivos políticos" y que no son atribuibles a "calentones".



En rueda de prensa, Barrena ha dicho que espera que los 24.000 euros de indemnización puedan "compensar mínimamente" a Otamendi "por el infierno de malos tratos y torturas que sufrió".



EA

Eusko Alkartasuna ha expresado su satisfacción por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Eusko Alkartasuna y ha asegurado que la práctica de la tortura es un "problema estructural" en España. Por este motivo, EA ha expresado su deseo de que esta sentencia "sea motivo de reflexión y se ponga fin a la práctica de la tortura en el Estado español".



Amnistia Internacional



El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha dicho que "en España se sigue tradicionalmente sin reconocer que la tortura es una problema''. ''No es sistemática, pero hay elementos estructurales que hacen que sea un problema serio de derechos humanos", ha dicho.