D'Anjou dice que la condonación de la deuda no afecta a Euskadi y no tendrá impacto en el Cupo

Agencias | EITB Media

publicado: 24/02/2025 21:22 (UTC+1)

última actualización: 24/02/2025 22:19 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: D'Anjouk esan du erkidegoei zorra barkatzeak ez diola EAEri eragiten, eta ez duela ondoriorik izango Kupoan

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Noël D'Anjou, ha asegurado que la quita de la deuda al resto de autonomías no afecta a Euskadi ni tendrá impacto en el Cupo que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) paga al Estado español por las competencias no transferidas.

En declaraciones a Radio Euskadi, D'Anjou ha preferido no pronunciarse sobre si Euskadi pudiera pedir pagar menos al Estado para verse "recompensada" por esta quita al resto, recordando que hay que "respetar (lo decidido) y no cabe opinión sobre las propuestas que afecten a otras comunidades".

El consejero ha subrayado que Euskadi se rige por el modelo del Concierto Económico y que ello implica un "riesgo unilateral" para sus cuentas, por lo que nunca ha acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Por ello, su relación con el Estado es bilateral y se da en el seno de la Comisión Mixta de Concierto Económico.

D'Anjou ha afirmado que la condonación por parte del Estado de la deuda, por valor de 83 252 millones de euros de las comunidades autónomas de régimen común, "en principio no tiene impacto" sobre Euskadi. "No nos afecta esta quita al resto de comunidades autónomas del régimen común. No tiene impacto en el Cupo", ha indicado.

"Es un sistema singular, una relación bilateral, donde las relaciones económico-financieras, en vez de en este Consejo de Política Fiscal-Financiera que tienen las comunidades como órgano de relación con el Estado, nosotros, al ser bilateral, tenemos nuestra propia comisión mixta de concierto económico", ha recordado.

Tras mostrar su respeto al modelo de régimen común, ha pedido el "máximo respeto" hacia la Comisión mixta de concierto económico, "hacia nuestra realidad que está recogida en la Constitución y está en el Estatuto de Gernika".

"Blindado"

"Nuestro concierto económico es un sistema blindado, tiene las máximas garantías jurídicas, no solo en la Constitución, sino también a nivel europeo. Por tanto, yo creo que se ha abierto un debate en el cual nosotros vamos a estar firmes, insisto, está blindado y somos solidarios porque aportamos al Fondo de Compensación Territorial", ha dicho.

"Corremos un riesgo unilateral, --ha proseguido-- nosotros solo podemos gastar aquello que recaudamos. Por tanto, estamos en una situación muy distinta al resto, por mucho que se abra este debate a nivel del Estado español con sus comunidades autónomas". Por ello, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha aseverado que van a seguir defendiendo el Concierto económico.