El lehendakari Pradales llama a sindicatos y empresarios a lograr grandes acuerdos

Imanol Pradales también ha pedido a los grupos políticos "altura política" ante la revisión fiscal propuesta por el PNV y el PSE-EE. Por otra parte, cree que que este año hay un "momento de oportunidad" para "cerrar de una santa vez" el Estatuto con el traspaso de las competencias pendientes.

AGENCIAS | EITB Media

publicado: 26/02/2025 12:46 (UTC+1)

última actualización: 26/02/2025 14:08 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak akordio handiak lortzeko dei egin die sindikatu eta enpresariei

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido este miércoles a sindicatos y empresarios que negocien y lleguen a acuerdos en cinco grandes cuestiones "espinosas" del ámbito laboral ante la situación de "incertidumbre global".

Pradales ha concretado que se trata del salario mínimo interprofesional vasco, la mejora de la productividad, el absentismo, la salud laboral y los salarios y condiciones de los jóvenes.

En un encuentro organizado por el diario Deia en Bilbao, el lehendakari ha dicho que el Gobierno Vasco colaborará con los agentes sociales, pero que no pueden "mirar para otro lado". El lehendakari ha deseado que "ojalá" los agentes sociales lleguen a acuerdos, aunque "exige a todos renunciar a posiciones, a los que no quieren sentarse, a los que se levantan y a los que no acuerdan".

En cuanto a la revisión fiscal, Pradales ha confiado en que los grupos de la oposición "estén a la altura" y debatan sobre las medidas concretas que proponen PNV y PSE-EE para "jóvenes, personas vulnerables, clases medias y la descarbonización de las empresas".

Respecto a la condonación de deuda a las comunidades autónomas de régimen común, el lehendakari ha señalado que esos 83 000 millones de deuda "se los queda el Estado" y habrá que ver cómo incide en el cupo vasco, a partir de 2027, el pago de intereses y deuda del Estado, ya que a Euskadi le correspondería pagar el 6,24 % de esa partida.

Por otra parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que este año hay un "momento de oportunidad" por la "relación de fuerzas" en el Estado para "cerrar de una santa vez" el Estatuto de Gernika con el traspaso de las competencias pendientes. En este sentido, ha dicho que completar el Estatuto es un "objetivo de primer nivel" para el Gobierno Vasco y ha confiado en conseguirlo antes de que acabe el año.