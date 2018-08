Política

Documental: un año sin ETA

Las claves del fin de la violencia

Gaizka Palacios

25/10/2012

¿Cómo se organiza la Conferencia de Aiete? ¿Sabían los gobiernos cuando se haría público el comunicado? Son algunas de las cuestiones que se abordan en el documental '20 de octubre de 2011. Año uno'.

Cuando se cumple un año de la histórica decisión de ETA, todavía son numerosas las incógnitas sin resolver: ¿Cuáles son las claves del fin de la violencia? ¿Cómo se organiza la Conferencia Internacional de Paz de Aiete? ¿Supieron con antelación los gobiernos central y vasco que el comunicado de ETA se haría público el 20 de octubre? ¿Cómo hay que actuar con las víctimas? ¿Y con los presos? ¿Qué más pasos habrían de darse para que la paz sea irreversible?



El documental ’20 de octubre de 2011. Año uno’ analiza éstas y otras cuestiones a través de testimonios ofrecidos por dirigentes políticos como Alfredo Pérez Rubalcaba, Iñigo Urkullu, Rufi Etxeberria y Patxi López o por personalidades como Brian Currin que ha participado y participa de forma directa en el proceso de pacificación.





LOS ENTRESIJOS DE LA CONFERENCIA DE AIETE





RUFI ETXEBERRIA



"Patxi López no fue, pero el gobierno español sabía con mucha antelación que se iba a celebrar esa conferencia y en qué términos. Que Patxi López no estuviera en la conferencia fue resultado de una decisión política del PSOE.



No tenemos dudas de que esa decisión se tomó en Madrid. Para nosotros es un gran error que el lehendakari del gobierno de Gasteiz se quedara fuera de un evento de esas dimensiones".





PATXI LÓPEZ



"Por agenda podría haber ido, no quería dar carta de naturaleza institucional a esa conferencia".



"Es verdad, una conferencia de estas características todo el mundo entiende que no se puede celebrar sin la aquiescencia del Gobierno de España y el Gobierno Vasco por lo tanto si que avalamos la celebración de esta conferencia, segundo, el Partido Socialista participó, tercero, el Gobierno no participó, porque no queríamos dar carta institucional. Yo reniego de aquellos que nos quieren decir que fue Aiete la que trajo la paz a este país, porque la paz a este país la han traído años y años de resistencia cívica".





IÑAKI OYARZÁBAL



"En un momento en que ETA estaba realmente muy débil creo que se le dio una legitimidad y se les permitió construir una escenificación para que de alguna manera pudiesen vender ante la opinión pública que eran ellos lo que daban los pasos".





CARMEN GISASOLA



"La conferencia sirvió para la escenificación del fin de la actividad armada de ETA".





PAUL RIOS



"Rubalcaba les dijo que él esperaba el comunicado para el miércoles o el jueves".





ALFREDO PÉREZ RUBALCABA



"No sé si le dije el jueves o el viernes no lo sé. Sabíamos que esto iba a llegar. Por tanto, si le dije eso fue un farol y acerté y a partir de ahora me dedicare a jugar al mus".







RAZONES DE LA DECISIÓN DE ETA







ALFREDO PÉREZ RUBALCABA



"Más allá de la escenografía que ETA haya decidido utilizar para sacar el comunicado, más allá de lo que ETA ha querido explicar y lo que Batasuna ha querido explicar para justificar ese comunicado, ese comunicado es el fin de una banda que deja la violencia porque no puede más".





IÑAKI OYARZABAL



"Porque ETA se ha visto obligada a cerrar la persiana, ellos no se han despertado una mañana y han tomado una decisión voluntaria para dejarlo, ellos se han visto forzados a dejarlo porque les hemos forzado a dejarlo".





PATXI LÓPEZ



"Y porque hasta entonces había tenido quienes la apoyaban, quienes aplaudían, quienes le daban cobertura y quienes les daban respaldo social. Y ese mundo también entendió que para existir tenía que abandonar la connivencia con la violencia y hacer un camino de integración en democracia".





RUFI ETXEBERRIA



"¿Lo del 20 de octubre lo soluciona todo? No. Se soluciona una parte. ¿Se arregla el conflicto? No. El conflicto sigue aunque ETA haya dejado la lucha armada".



"Pero la decisión final ha sido únicamente de la izquierda abertzale, de nadie más".





IÑIGO URKULLU



"No estoy de acuerdo, totalmente en desacuerdo. En los últimos pasos de ETA dijeron que el proceso era unilateral y hoy es el día que nos piden ayuda a los demás".



"Primero tenemos que tener en cuenta el fracaso de la tregua del 2006, cómo llegamos a esa tregua y a partir de ahí, sobre todo tras las conversaciones de Loiola y el fracaso que supuso también para la izquierda abertzale su ruptura".



"También la debilidad de ETA estos últimos años, provocada por la acción policial, la actuación de la justicia y la coordinación internacional y también porque de alguna manera, la izquierda abertzale realizó su propia reflexión".





PAUL RIOS



"El rechazo de la sociedad vasca mayoritario a la violencia y ahí se había sumado también el rechazo de la propia izquierda abertzale al uso de la violencia con fines políticos".







CARMEN GISASOLA



"Por el distanciamiento de la sociedad de la actividad de ETA y eso lo vimos en carne propia después de la ruptura de las conversaciones de Argel, gente que nos apoyaba nos empezó a dar la espalda, nos empezó a cuestionar, nos cerraba sus casas, teníamos problemas de infraestructura, etc…"





TXILARRE Y LOIOLA





JESÚS EGIGUREN



"Nosotros firmamos un papel diciendo que ni Arnaldo acudía a las reuniones en nombre de ETA ni yo en nombre del Partido Socialista".





ÍÑIGO URKULLU



"En las conversaciones de Loiola, las claves fueron para la izquierda abertzale, la soberanía, la territorialidad, el reconocimiento de Navarra. Y la dirección de la izquierda abertzale aceptó cuáles deberían ser los pasos a recorrer, pero no se qué pasó, si ETA echó por tierra o qué, pero cuando habíamos conseguido un preacuerdo, la izquierda abertzale vino a decirnos que no podían llevar adelante lo que una semana antes habíamos acordado".





ALFREDO PÉREZ RUBALCABA



"Es verdad que a este diálogo se llegó a través de mucho trabajo y es el más maduro de todos los procesos que hubo. Loiola lo rompe ETA. Sencillamente ETA quería ser ella la que monopolizará el diálogo con el Estado . Cuando ETA se dio cuenta que aquello no lo controlaba sencillamente lo rompió".





ÍÑIGO URKULLU



"De algún modo ETA tuvo miedo del futuro, porque vio su cabeza en el precipicio, y encima, como consecuencia de un fracaso. Luego se supo que existieron conversaciones entre el Gobierno y ETA en el intervalo hasta mayo del año siguiente".





CARMEN GISASOLA



"La ruptura de Loiola fue muy traumática dentro de la izquierda abertzale porque, por una parte, era consciente de que habían quemado el último cartucho para la negociación y, por otra, eran conscientes de que no podían continuar a expensas de una ETA debilitada e incluso controlada por la Policía".





ALFREDO PÉREZ RUBALCABA



"Se habla mucho de la pista de aterrizaje de Batasuna. Pues bien, la pista de aterrizaje se la construyó el Estado limpiando ETA y sacando de ETA a sus líderes más sanguinarios. ¿Hubiera sido posible el final de la violencia si ‘Txeroki’ hubiera estado al frente de ETA o ‘Ata’ hubiera podido recomponer ETA como quería hacerlo? Yo sostengo que hubiera sido muy difícil".





RUFI ETXEBARRIA



"La izquierda abertzale tomó la posición de usar únicamente vías políticas-democráticas en su proyecto independentista. De ahí en adelante, las conclusiones que se dieron desde Zutik Euskal Herria en la izquierda abertzale, tuvieron mucho que ver en las posteriores decisiones de ETA. No hubo relación orgánica. No hay ninguna petición explícita".





CARMEN GISASOLA



"Lo primero que hay que hacer es una crítica, una reflexión crítica, de lo que ha pasado y asumir con responsabilidad nuestras propias responsabilidades".





IÑAKI GARCIA ARRIZABALAGA



"Para el mundo que históricamente ha apoyado a ETA, la critica ética es una asignatura pendiente es decir en algún momento de un futuro próximo esa gente se tendrá que pararse a reflexionar y decir dios mío ¿qué hemos hecho?, ¿Qué hemos hecho?"





CARMEN GISASOLA



"Para mí, reconocer el daño causado es asumir mi responsabilidad, de lo ocurrido de lo que yo he hecho".





UN AÑO DESPUÉS





RUFI ETXEBERRIA



"El comité de verificación hace viajes a Euskal Herria, y nos dijeron que ETA les comunicó que estaba dispuesta a llegar al desarme y al desmantelamiento de su estructura militar".







PERDON, MEMORIA Y CONDENA





PATXI LÓPEZ



"No es un capricho de algunos, la memoria es un muro que impedirá una vuelta al pasado que impedirá que nadie vuelva a coger una pistola en este país para asesinar al que piensa diferente".





IÑAKI GARCÍA ARRIZABALAGA



"El dolor o la pena que yo o mi familia puedo sentir por el asesinato de mi padre ¿Qué diferencia ese dolor y la pena, del por ejemplo, el que pueda sentir la hija de Santi Brouard asesinado por el GAL?"





IÑAKI OYARZÁBAL



"No se puede despachar con una disculpa por si hemos molestado, mil asesinatos tantos secuestros y un acoso a una parte tan importante de la sociedad que hizo que miles y miles de vascos se tuvieran que marchar de aquí".





RUFI ETXEBERRIA



"A la izquierda abertzale, pedirle que haga algo que no ha hecho antes sería un acto de hipocresía. Esto es, ¿habría credibilidad en los que durante 40 años han sido partícipes del franquismo y lo han impulsado y de repente, en el 75, de un día para otro, pidan perdón?"



"Nosotros mantenemos una actitud honesta, política".