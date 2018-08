Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Mintegi: 'Me veo a mí misma como líder de la oposición'

L.E.

26/10/2012

La lider de EH Bildu cree que el PNV gobernará en solitario con apoyos puntuales de partidos como el PSE-EE. No aclara, sin embargo, si será ella la portavoz de EH Bildu en el parlamento de Gasteiz.

Laura Mintegi afirma que se ve a sí misma "como líder de la oposición" en el parlamento de Gasteiz. Entrevistada en Euskadi Irratia, la candidata de EH Bildu a lehendakari ha afirmado que el PNV gobernará en solitario, con apoyos puntuales de otros partidos, preferiblemente del PSE-EE.



Mintegi no ha aclarado, sin embargo, si será ella la portavoz del grupo de EH Bildu en el Parlamento, algo que, según sus propias palabras, está aún por decidir.



La candidata abertzale ha asegurado que su formación intentará sacar adelante su programa electoral allá donde esté, y ha asegurado que no caerán en "juegos partidistas". "La apuesta de EH Bildu es una apuesta soberanista de izquierdas, y eso es lo que vamos a defender en todas partes. Nuestro gran objetivo está muy claro: la independencia", ha subrayado.



Análisis post-electoral



Preguntada por el veredicto de las urnas en las elecciones autonómicas del pasado domingo, Mintegi ha querido destacar que "los ciudadanos hicieron una apuesta muy firme por las opciones de izquierdas y por el soberanismo".



En cuanto a los resultados de EH Bildu en Gipuzkoa, Laura Mintegi ha explicado que la coalición abertzale "no ha perdido votos, sino que se ha dado una subida de otras fuerzas políticas". Mintegi no ha eludido la autocrítica, y ha reconocido que quizás en Gipuzkoa "nos ha faltado una mayor labor pedagógica, porque las políticas no han sido malas".